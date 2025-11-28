День матери
28 ноября 2025 в 10:05

«Французский поцелуй» на Новый год: салат — как мясо по-французски

Салат как мясо по-французски, но проще! Простой рецепт Салат как мясо по-французски, но проще! Простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Этот салат напоминает любимое многими мясо по-французски, но готовится даже проще.

Возьмите примерно 300 граммов свиного карбонада или корейки, главное, чтобы кусочек был с тонким слоем жира для сочности. Мясо нужно хорошенько вымыть, обсушить и нарезать пластинами толщиной не больше чем на отбивные — около 0,7 см. Теперь хорошенько отбейте каждый кусочек, а затем нарежьте их аккуратными брусочками. Обжариваем мясо на раскаленном подсолнечном масле до золотистого цвета. Когда свинина будет почти готова, не забудьте посолить ее по вкусу и приправить любимыми специями. После обжарки мясо обязательно остудите.

Теперь быстро маринуем лук. Нарежьте одну среднюю луковицу очень тонкими полукольцами, чем тоньше, тем приятнее он будет в салате. В отдельной миске смешайте нарезанный лук с 1 чайной ложкой сахара, щепоткой соли и 1 чайной ложкой столового уксуса. Слегка помните лук руками, чтобы маринад начал работать, и оставьте его на время.

Нарежьте кубиками примерно 200 граммов сыра. 3 средних помидора моем и режем. Смешайте в большой миске остывшее мясо, сыр, кубики помидоров и слегка отжатый маринованный лук. Заправляем все примерно 100 граммами майонеза и, если нужно, немного досаливаем.

Салат готов, но для красивой подачи можете присыпать его сверху небольшим количеством тертого сыра. Получается очень сытно и празднично.

  • Совет: используйте для этого салата плотные, мясистые помидоры, чтобы при нарезке они не пустили слишком много сока, который может сделать салат водянистым.

Классический салат оливье: проверенный рецепт для тех, кому надоели эксперименты.

салаты
рецепты
простой рецепт
кулинария
кухня
Новый год
быстрые рецепты
рецепт
Анастасия Фомина
А. Фомина
