28 ноября 2025 в 10:10

Футбольные фанаты на Кипре встретили украинскую команду флагами России

В Никосии болельщики «Омонии» вывесили флаги РФ на матче с украинским «Динамо»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Болельщики кипрского футбольного клуба «Омония» во время матча основного этапа Лиги конференций против украинского «Динамо» продемонстрировали символику, связанную с Россией. На трибунах стадиона в Никосии фанаты вывесили флаги РФ и СССР, сообщается на сайте Лиги.

Отмечается, что один из зрителей появился в майке с буквой Z. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу кипрской команды, которая одержала первую победу на текущем этапе турнира. Благодаря этому «Омония» с пятью очками поднялась на 18-ю позицию в турнирной таблице. Киевское «Динамо» с тремя очками занимает 27-е место.

Ранее французская звезда «Реала» Килиан Мбаппе продемонстрировал выдающуюся игру в матче Лиги чемпионов с греческим «Олимпиакосом». Мадридский клуб одержал победу со счетом 4:3 в гостевом матче. Нападающий оформил покер, поразив ворота соперника на 22-й, 24-й, 29-й и 60-й минутах встречи.

До этого болельщики бразильского футбольного клуба «Ремо» развернули на стадионе гигантский баннер с изображением Девы Марии, считающейся покровительницей севера Бразилии. Акция прошла в матче против «Гояса» (3:1), после которого команда впервые с 1994 года вышла в высший дивизион страны.

