Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 16:42

Эксперт по домоводству объяснила, почему клопы появляются осенью

Эксперт по домоводству Рубенкова: осенью клопы начинают искать теплые укрытия

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Осенью клопы начинают искать теплые укрытия, забираясь в дома и дачи, рассказала «Вечерней Москве» эксперт по домоводству Марина Рубенкова. Она отметила, что часто люди сами случайно приносят их домой.

Также клопов можно принести на одежде и обуви с улицы или с мягкой мебелью и матрасами, которые купили с рук. Даже после отпуска в отеле можно привезти этих незваных гостей в чемоданах или сумках вместе с вещами, — рассказала Рубенкова.

По словам эксперта, клопы также могут попасть в квартиры через вентиляцию, двери или окна. Она отметила, что проще всего заметить наличие клопов ночью — именно тогда у этих насекомых наступает период активности.

Ранее дезинфектор Алексей Орлов рассказал, что мыши в доме могут спровоцировать у человека заражение различными инфекциями, вызвать аллергию и распространить паразитов. В частности, от такого соседства с грызунами можно подхватить лимфоцитарный хориоменингит.

клопы
квартиры
похолодание
насекомые
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экономист ответила, на сколько может подорожать электроника из-за техсбора
Захарова резко ответила на слова Каллас о помощи Украине
Участники ММФ БРИКС из Сенегала поделились ожиданиями от форума
Известный преступник-каннибал вышел на свободу на 50 лет раньше
Логистическая катастрофа ВСУ, провал в ДНР: новости СВО к вечеру 20 ноября
Госдума приняла закон об изменении НДС в России с 2026 года
Захарова вступилась за военкора после инцидента в Армении
Подросток убил отца кувалдой и рассказал об этом родственникам
На Украине раскрыли, с кем Зеленский встретился в Киеве
Названо число конфискованных автомобилей, которые отправили на СВО
Раскрыты шансы Залужного стать президентом Украины
Переезд в США, возвращение в эфир, долг за капремонт: как живет Юлий Гусман
Медуза-убийца: россияне привезут домой из Малайзии прах своего сына
На Украине раскрыли детали законспирированной жизни Миндича
Россиянку оштрафовали за публикацию гадальной карты
Лукашенко поручил МТЗ создать лучший в мире супертрактор
Раскрыто, о чем ЕС попросит Россию после завершения конфликта на Украине
Бывшая жена известного футболиста требует от него 6 млн рублей
«Повторит судьбу Ефремова»: адвокат высказался о нарушениях Кокорина
«Мы создали модель»: как на ММФ БРИКС формируют локальный культурный код
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Общество

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.