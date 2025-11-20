Эксперт по домоводству объяснила, почему клопы появляются осенью

Осенью клопы начинают искать теплые укрытия, забираясь в дома и дачи, рассказала «Вечерней Москве» эксперт по домоводству Марина Рубенкова. Она отметила, что часто люди сами случайно приносят их домой.

Также клопов можно принести на одежде и обуви с улицы или с мягкой мебелью и матрасами, которые купили с рук. Даже после отпуска в отеле можно привезти этих незваных гостей в чемоданах или сумках вместе с вещами, — рассказала Рубенкова.

По словам эксперта, клопы также могут попасть в квартиры через вентиляцию, двери или окна. Она отметила, что проще всего заметить наличие клопов ночью — именно тогда у этих насекомых наступает период активности.

