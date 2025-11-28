День матери
28 ноября 2025 в 10:07

«Аэрофлот» к праздникам традиционно увеличит частоту рейсов в Калининград

Фото: Алексей Переславцев/Пресс-служба ПАО «Аэрофлот»
В пиковый период зимнего сезона группа «Аэрофлот» традиционно увеличит число рейсов в Калининград. К уже существующему расписанию суммарно добавят еще 13 рейсов. Данное решение принимается ежегодно на фоне повышенного спроса в праздничный период.

Авиакомпания дополнительно вводит девять рейсов Санкт-Петербург — Калининград — Санкт-Петербург (30 декабря — 11 января). Также появятся еще четыре рейса Москва — Калининград — Москва (31 декабря — 3 января).

«Аэрофлот» гибко реагирует на обеспечение дополнительной провозной емкости на социально значимых направлениях при наличии спроса и возможности задействовать флот компании. Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте авиаперевозчика.

Ранее стало известно, что в пиковый период зимнего сезона группа «Аэрофлот» традиционно увеличит число рейсов на Дальний Восток. К уже существующему расписанию добавятся еще 24 рейса. Такое решение принимается ежегодно в связи с повышенным спросом на перелеты в праздничный период в города ДФО.

