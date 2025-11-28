Соучастница громкого убийства адвоката вышла на свободу

Евгения Хасис, осужденная за соучастие в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой в 2009 году, вышла на свободу после отбытия назначенного срока в колонии Мордовии, сообщили ТАСС представители правоохранительных органов. За ней установлен административный надзор, предполагающий ряд ограничительных мер.

Хасис освобождена из колонии, так как полностью отбыла срок с учетом последнего решения по ее делу, принятого Верховным судом в 2022 году. За ней установлен административный надзор, он заключается в ряде ограничений, — сказал источник.

Адвокат Дмитрий Аграновский, представляющий интересы Хасис, не стал подтверждать факт освобождения своей подзащитной. При этом он отметил, что по расчетам сроков заключения время для ее выхода на свободу уже должно было наступить.

