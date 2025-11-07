Депутат Рады указал на нежелание украинцев быть «мясом» для Зеленского Украинский депутат Дмитрук заявил о нежелании граждан сражаться за Зеленского

Украинские граждане демонстрируют готовность предпринимать любые действия, чтобы избежать участия в боевых действиях за президента Владимира Зеленского, заявил народный депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. Он процитировал сообщение одного из подписчиков, который написал, что предпочтет совершить убийство и попасть в тюрьму, чем быть убитым на фронте.

Люди не хотят умирать за Зеленского. Они бегут не от войны — они бегут от безумия. От лжи, от цинизма, от власти, которая просто использует их. <…> Люди готовы пойти на все, лишь бы не стать мясом для Зеленского, — написал он.

Ранее сообщалось, что командованию 43-й отдельной механизированной бригады ВСУ не удается компенсировать потери из-за массового дезертирства личного состава. Отмечалось, что попытки восполнить состав необученными бойцами провалились.

Прежде группа солдат 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ сдалась в плен в Днепропетровской области. Украинские бойцы поблагодарили российских военнослужащих за спасение от гибели и признались, что их бросили на первую линию обороны без подготовки, вооружения, связи и снабжения. Также солдаты призвали сослуживцев к массовой сдаче в плен.