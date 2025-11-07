Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 14:56

«Каждые две минуты»: экс-депутат назвал главную опасность для Украины

Экс-депутат Рады Луценко: каждые две минуты из ВСУ убегает солдат

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Каждые две минуты из украинской армии убегает военный, заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Луценко, который в настоящее время служит в ВСУ. По его словам, которые приводит телеканал ТСН, разбегающаяся и резко уменьшающаяся армия — вот что является реальной опасностью для существования государства. Ежедневное продвижение России на фронте происходит в том числе из-за того, что в рядах ВСУ не хватает бойцов, объяснил Луценко.

Каждые две минуты из нашей армии убегает человек: число случаев самовольного оставления части в октябре достигло 21 602 случаев — это очень плохой рекорд, — отметил он.

До этого стало известно, что военные потери ВСУ составили более 1,7 млн человек. По словам аналитиков, к ним приводят массовые дезертирства личного состава и дефицит солдат на передовой. В частности, каждый месяц ВСУ покидают свыше 40 тыс. военнослужащих.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что зимой Украина будет экономить электроэнергию, подавая ее в дома всего на два часа в день. По его словам, возможен сценарий с поочередной подачей электричества в разные районы. Украинцам «в любом случае придется померзнуть», объяснил специалист.

ВСУ
дезертиры
Верховная рада
Украина
