И в пост, и на каждый день: идеальные котлеты без мяса, но с чечевицей

Чечевичные котлетки — прекрасный способ разнообразить рацион легким, но при этом сытным блюдом. Они богаты растительным белком, клетчаткой и приятно удивляют структурой. Небольшой секрет: если добавить немного крахмала и хорошо прогреть сковороду, корочка получится золотистой и хрустящей.
Отварите в подсоленной воде 200 г красной чечевицы до мягкости — хватит и 15 минут, потом слейте лишнюю жидкость. Пока чечевица остывает, мелко нарежьте небольшую луковицу и одну дольку чеснока и обжарьте на подсолнечном масле до мягкости.
Соедините чечевицу, обжаренные овощи, вбейте к ним 1 яйцо, всыпьте 2 столовые ложки картофельного крахмала, щепотку соли, черного перца и молотую паприку для аромата. Из получившегося фарша сформируйте котлетки, обваляйте их в панировочных сухарях и обжаривайте на разогретой сковороде по 3–4 минуты с каждой стороны.
Готовые котлеты идеально сочетаются со свежими овощами, сметанным соусом или йогуртовой заправкой. Благодаря крахмалу и правильной прожарке они держат форму и не распадаются.
Совет: если хотите снизить калорийность, разложите котлеты на пергаменте и запеките в духовке при 190°C около 15 минут — корочка останется, но масла будет меньше.
Калорийность — лишь 195 ккал; время приготовления — всего 35 минут!
Ранее рассказали, как приготовить идеальный фарш для котлет.