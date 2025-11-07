Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 14:25

И в пост, и на каждый день: идеальные котлеты без мяса, но с чечевицей

Постные котлеты: простой и вкусный вариант Постные котлеты: простой и вкусный вариант Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чечевичные котлетки — прекрасный способ разнообразить рацион легким, но при этом сытным блюдом. Они богаты растительным белком, клетчаткой и приятно удивляют структурой. Небольшой секрет: если добавить немного крахмала и хорошо прогреть сковороду, корочка получится золотистой и хрустящей.

Отварите в подсоленной воде 200 г красной чечевицы до мягкости — хватит и 15 минут, потом слейте лишнюю жидкость. Пока чечевица остывает, мелко нарежьте небольшую луковицу и одну дольку чеснока и обжарьте на подсолнечном масле до мягкости.

Соедините чечевицу, обжаренные овощи, вбейте к ним 1 яйцо, всыпьте 2 столовые ложки картофельного крахмала, щепотку соли, черного перца и молотую паприку для аромата. Из получившегося фарша сформируйте котлетки, обваляйте их в панировочных сухарях и обжаривайте на разогретой сковороде по 3–4 минуты с каждой стороны.

Готовые котлеты идеально сочетаются со свежими овощами, сметанным соусом или йогуртовой заправкой. Благодаря крахмалу и правильной прожарке они держат форму и не распадаются.

  • Совет: если хотите снизить калорийность, разложите котлеты на пергаменте и запеките в духовке при 190°C около 15 минут — корочка останется, но масла будет меньше.

  • Калорийность — лишь 195 ккал; время приготовления — всего 35 минут!

Ранее рассказали, как приготовить идеальный фарш для котлет.

простые рецепты
быстрые рецепты
рецепты
рецепт
кулинария
кухня
котлеты
чечевица
продукты
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД раскрыли, готова ли Россия к ситуационному сотрудничеству с США
В Перми осужденные за изнасилование подростки оспорили приговор
«Искандер» обрушился на украинский полк беспилотных систем в зоне СВО
Объявившего об уходе на СВО Прилепина обнаружили на Дальнем Востоке
В Днепре предприняли новые меры против русскоязычной культуры
Рубио назвал основного кандидата от республиканцев на выборах 2028 года
Иностранец ограбил почту на 260 тыс. рублей
Омбудсмен ответил на слухи об обязательном входе в Сеть через «Госуслуги»
Российскому рыболовецкому судну запретили покидать порт в Южной Корее
В Госдуме ответили, конкурируют ли иностранные студенты с российскими
И в пост, и на каждый день: идеальные котлеты без мяса, но с чечевицей
Раскрыто, где Усольцевы могли купить поддельные документы для побега
Путин провел срочное совещание по поводу российской армии
Жители прифронтовой зоны под Сумами отказались от эвакуации
Россиянам официально запретили выдавать шенгенские мультивизы
Раскрыта причина внезапного появления тысяч кораблей-призраков в Балтике
Игра в «камень-ножницы-бумагу» закончилась смертью проигравшего
Массовое дезертирство парализовало механизированную бригаду ВСУ
Стало известно о новом изменении в ОГЭ для части школьников
Вооруженного ножом дебошира задержали в столичном караоке-клубе
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.