07 ноября 2025 в 17:40

ФСИН опровергла причастность бывшего сотрудника к убийству Новака

Причастность экс-сотрудника ФСИН к убийству Новака в ОАЭ опровергли в органах

Роман Новак с супругой Анной Роман Новак с супругой Анной Фото: Социальные сети

ФСИН опровергла причастность якобы бывшего сотрудника структуры к убийству криптоинвестора Романа Новака и его жены в ОАЭ, передает РИА Новости. Ранее суд в Петербурге арестовал двух фигурантов дела об убийстве семейной пары: Юрия Шарыпова и Константина Шахта. Утверждалось, что последний якобы работал в ведомстве.

Распространяемая в СМИ информация о причастности якобы бывшего сотрудника пенитенциарного ведомства к убийству двух граждан в ОАЭ не соответствует действительности. Указанный в публикациях фигурант никогда не работал в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы РФ, — пояснили в ведомстве.

Бизнесмен и его жена Анна исчезли в начале октября. Перед этим супруги встречались в Хатте с инвесторами. Предлагается, что их похитили и пытали ради доступа к криптокошельку Новака. Не получив желаемого, преступники убили и избавились от тел.

Ранее сообщалось, что подозреваемые в убийстве — семь граждан из России — уже задержаны. Они были экстрадированы в Санкт-Петербург для дальнейшего следствия. В СК РФ возбудили дело по статье 105 УК РФ.

