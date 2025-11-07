Убитого в ОАЭ криптомошенника Новака расчленили Криптоинвестора Новака и его жену убили и расчленили

Романа и Анну Новаков расчленили и расфасовали по пакетам, сообщил Telegram-канал газеты «Фонтанка». Убийство, по предварительной информации, произошло на съемной вилле в пригороде города Хатта. Семью заманили на встречу под предлогом беседы с инвесторами.

Целью злодеев был криптокошелек Новака, на котором, как предполагалось, лежат миллиарды долларов. Однако у бизнесмена не нашлось средств на счетах. Предполагается, что после этого Романа и его жену убили, а их тела расчленили и оставили в разных контейнерах в Хатте.

Ранее сообщалось, что подозреваемые в убийстве — семь граждан из России — уже задержаны. В скором времени они будут экстрадированы в Санкт-Петербург для дальнейшего следствия. В СК РФ возбудили дело по статье 105 УК РФ.

Также известно, что ранее Новак попадал в поле зрения правоохранителей, поскольку, по предварительным данным, он скрылся из России с $500 млн (40 млрд рублей), взятыми у инвесторов «на развитие бизнеса». У пары остались дети, за которыми в Дубай прилетел отец Анны.