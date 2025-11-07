Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 11:18

Стало известно, с кем встречался Новак перед смертью

СК РФ возбудил дело из-за исчезновения российского криптомошенника в ОАЭ

Следственный комитет Российской Федерации Следственный комитет Российской Федерации Фото: sledcom.ru

Следователи в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту исчезновения криптотрейдера Романа Новака и его жены Анны в ОАЭ, после того как они уехали на встречу с инвесторами и не вернулись, сообщили Lenta.ru в Следственном комитете (СК) России. Дело было возбуждено по статье 105 УК РФ («Убийство»).

По версии следствия, 2 октября пара должна была встретиться с инвесторами в городе Хатта. Личный водитель подвез их на стоянку, где Новак с женой пересели в другую машину и уехали на указанную встречу. После этого связь с супругами пропала. Российские правоохранители вместе с коллегами из ОАЭ устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Новака называют другом основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Ранее сообщалось, что Новак скрылся из России с $500 млн (40 млрд рублей), взятыми у инвесторов на развитие бизнеса. У супругов осталось двое детей, отец Анны забрал их в Россию.

Ранее стало известно, что по подозрению в убийстве Новаков в Дубае были задержаны граждане России. Их готовят к экстрадиции в Санкт-Петербург, где делом займутся уже российские правоохранители.

россияне
убийства
ОАЭ
СК РФ
криптовалюты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Между ДНР и Ростовской областью запустят прямое сообщение
В Сибири откроют вычислительный центр для ИИ
Убитого в ОАЭ криптомошенника Новака расчленили
«Роковая случайность»: тренер сборной РФ объяснил допинг лыжника Парфенова
Омбудсмен раскрыла детали дела подросткового бойцовского клуба в Краснодаре
Психолог объяснила, чем опасен троллинг в интернете
Звановка, Покровск, Успеновка: хорошие и плохие новости фронта СВО 7 ноября
Прокуроры взыскали 13 млрд рублей необоснованных трат при госзакупках
Диетолог опровергла популярный миф о ягодах годжи
Киев хочет получать в бюджет миллионы долларов за счет сервиса для взрослых
Прибывшая из ОАЭ россиянка попалась на многомиллионной контрабанде
«Мужчины — это не коза»: Волочкова раскрыла отношение к женатым
Российские войска получили новое высокоточное вооружение от Ростеха
Бывший офицер ЦРУ сделал громкое заявление о России
В Британии рассказали о «ядовитых пилюлях» США в азиатских соглашениях
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 7 ноября: где сбои в России
8 ноября — День пианиста: праздник мастеров фортепиано
«Прожигатель брони»: в Ростехе рассказали, сколько целей поразил «Корнет»
Стали известны итоги испытания импортозамещенного самолета SJ-100
Журналистка отчитала выругавшегося политика в прямом эфире
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.