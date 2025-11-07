Стало известно, с кем встречался Новак перед смертью СК РФ возбудил дело из-за исчезновения российского криптомошенника в ОАЭ

Следователи в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту исчезновения криптотрейдера Романа Новака и его жены Анны в ОАЭ, после того как они уехали на встречу с инвесторами и не вернулись, сообщили Lenta.ru в Следственном комитете (СК) России. Дело было возбуждено по статье 105 УК РФ («Убийство»).

По версии следствия, 2 октября пара должна была встретиться с инвесторами в городе Хатта. Личный водитель подвез их на стоянку, где Новак с женой пересели в другую машину и уехали на указанную встречу. После этого связь с супругами пропала. Российские правоохранители вместе с коллегами из ОАЭ устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Новака называют другом основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Ранее сообщалось, что Новак скрылся из России с $500 млн (40 млрд рублей), взятыми у инвесторов на развитие бизнеса. У супругов осталось двое детей, отец Анны забрал их в Россию.

Ранее стало известно, что по подозрению в убийстве Новаков в Дубае были задержаны граждане России. Их готовят к экстрадиции в Санкт-Петербург, где делом займутся уже российские правоохранители.