07 ноября 2025 в 08:55

Появились подробности убийства криптомошенника Новака в ОАЭ

«112»: у криптомошенника Романа Новака пытались выманить деньги и убили

Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS/Global Look Press

Известного криптомошенника Романа Новака и его супругу Анну убили в ОАЭ, утверждает Telegram-канал «112». Первыми тревогу забили родственники супругов, когда те перестали выходить на связь несколько месяцев назад.

По информации канала, местные правоохранители уже выяснили, что Новака с женой похитили с целью вымогательства денег. Предполагается, что после похищения преступники жестоко расправились с супругами.

Подозреваемые в убийстве — граждане России — уже задержаны. В скором времени они будут экстрадированы в Санкт-Петербург для дальнейшего следствия. Известно, что ранее Новак попадал в поле зрения правоохранителей, поскольку, по предварительным данным, он скрылся из России с $500 млн (40 млрд рублей), взятыми у инвесторов на развитие бизнеса. У пары остались дети, за которыми в Дубай прилетел отец Анны.

Ранее правоохранители задержали четырех жителей Челябинска за вымогательство и похищение человека. Злоумышленники похитили мужчину и на протяжении недели незаконно удерживали его в одном из домов, где регулярно избивали и требовали отдать им деньги.

