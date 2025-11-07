78.RU: в убийстве Новака участвовал экс-сотрудник ФСИН

78.RU сообщает, что Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга, предположительно, арестовал бывшего сотрудника ФСИН Константина Шахта, который является одним из трех задержанных граждан России по подозрению в убийстве и расчленении криптомошенника Романа Новака и его супруги Анны в ОАЭ. По данным издания, мужчина, ранее судимый за сбыт наркотиков, будет находиться под стражей до 28 декабря, хотя свою вину не признает.

Похищение Новака и его супруги произошло в начале октября в городе Хатта, куда пара приехала на встречу с инвесторами. Убийство было совершено с целью вымогательства денег с криптокошелька Новака. Однако, не найдя желаемых миллиардов долларов, преступники, по предварительной информации, пытали Романа и Анну, а затем убили, расчленили и расфасовали части тел по пакетам. Тела супругов до сих пор не найдены.

Следователи установили, что Новак, которого называли другом Павла Дурова, ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей: он якобы скрылся из России с деньгами инвесторов, собранными на развитие его криптопроектов. В 2016 году Новак был признан виновным в мошенничестве на сумму более 7 млн рублей.

Ранее некоторые российские инвесторы поставили под сомнение информацию о гибели Новака и допустили, что это была инсценировка. До этого бизнесмен прославился своими серыми схемами. Он не раз привлекал крупные инвестиции под свои проекты, а затем якобы растворялся вместе с деньгами.