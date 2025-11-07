Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 17:02

78.RU: в убийстве Новака участвовал экс-сотрудник ФСИН

Роман Новак Роман Новак Фото: Социальные сети

78.RU сообщает, что Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга, предположительно, арестовал бывшего сотрудника ФСИН Константина Шахта, который является одним из трех задержанных граждан России по подозрению в убийстве и расчленении криптомошенника Романа Новака и его супруги Анны в ОАЭ. По данным издания, мужчина, ранее судимый за сбыт наркотиков, будет находиться под стражей до 28 декабря, хотя свою вину не признает.

Похищение Новака и его супруги произошло в начале октября в городе Хатта, куда пара приехала на встречу с инвесторами. Убийство было совершено с целью вымогательства денег с криптокошелька Новака. Однако, не найдя желаемых миллиардов долларов, преступники, по предварительной информации, пытали Романа и Анну, а затем убили, расчленили и расфасовали части тел по пакетам. Тела супругов до сих пор не найдены.

Следователи установили, что Новак, которого называли другом Павла Дурова, ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей: он якобы скрылся из России с деньгами инвесторов, собранными на развитие его криптопроектов. В 2016 году Новак был признан виновным в мошенничестве на сумму более 7 млн рублей.

Ранее некоторые российские инвесторы поставили под сомнение информацию о гибели Новака и допустили, что это была инсценировка. До этого бизнесмен прославился своими серыми схемами. Он не раз привлекал крупные инвестиции под свои проекты, а затем якобы растворялся вместе с деньгами.

убийства
последствия
ОАЭ
криптовалюта
мошенники
ФСИН
Санкт-Петербург
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мать четырех детей перепутала адрес и была застрелена
Виктория Цыганова поделилась, что вдохновляет ее на создание нарядов
Пятиклассница погибла при падении с 16-го этажа
Средства ПВО России сбили шесть украинских беспилотников за три часа
Стали известны первые детали допросов причастных к убийству Новака в ОАЭ
Врач назвала самые опасные готовые блюда из магазинов
Закуривший на заправке бразилец едва не лишил жизни нескольких человек
Евросоюз сделал неожиданное заявление о запрете на выдачу виз россиянам
Психолог объяснил родителям, что будет, если подталкивать детей к браку
В Петербурге женщине с инвалидностью вернули деньги после нарушения прав
ФСИН опровергла причастность бывшего сотрудника к убийству Новака
Момент крушения вертолета в Дагестане попал на видео
«Врет»: военэксперт высмеял Рютте за слова о превосходстве НАТО над Россией
Джеймс Макэвой погиб на съемках фильма ужасов
Раскрыты жуткие подробности о состоянии выживших при крушении Ка-226
Жену пропавшего бойца СВО жестоко обманула родственница
13-я пенсия в конце 2025 года: кому заплатят, сколько, как получить
Дмитриев раскрыл дальнейшие перспективы переговоров России и США
Акцию «День призывника» провели в Нижнем Новгороде
Британец получил несколько лет тюрьмы за «помощь разведке РФ»
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.