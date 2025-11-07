Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 13:47

Убитый в ОАЭ «друг Дурова» должен в России около 7 млн рублей

SHOT: криптоинвестор Новак должен около 7 млн рублей в России, из которой сбежал

Роман Новак с женой Роман Новак с женой Фото: Социальные сети

Telegram-канал SHOT сообщил, что криптоинвестор Роман Новак, которого убили в ОАЭ, должен в России 7 млн 330 тыс. 285 рублей. По данным источника, он похитил эти деньги у двух петербургских бизнесменов в 2016-2017 годах.

Канал отмечает, что Новак пообещал внести более 6,3 млн рублей совладельцу проекта «Спорт в народ» на счета компании, но присвоил себе из них 3,3 млн рублей. Работавшие с «другом» основателя Telegram Павла Дурова утверждают, что в первые месяцы он дарил автомобили Mersedes за первые места в проекте, а также снял этаж в петербургском бизнес-центре. Позднее, как оказалось, он перестал платить людям зарплату, утверждая, что его ребенок и жена находятся в больнице.

Стало известно, что по такой же схеме Новак обманул совладельца Transcrypt, похитив у него 4 млн рублей. В настоящее время утверждается, что он должен российским судебным приставам 6 млн 979 тыс. 296 рублей. Не так давно он бежал из РФ и скрывался в разных странах.

Ранее выяснилось, что криптомошенника с супругой Анной убили в ОАЭ. Первыми тревогу забили родственники пары, когда та перестала выходить на связь несколько месяцев назад.

хищения
долги
ОАЭ
Павел Дуров
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД России ответили на запрет ЕС выдавать мультивизы гражданам РФ
ВСУ чуть не добили раненых товарищей под Красноармейском
В МИД раскрыли, готова ли Россия к ситуационному сотрудничеству с США
В Перми осужденные за изнасилование подростки оспорили приговор
«Искандер» обрушился на украинский полк беспилотных систем в зоне СВО
Объявившего об уходе на СВО Прилепина обнаружили на Дальнем Востоке
В Днепре предприняли новые меры против русскоязычной культуры
Рубио назвал основного кандидата от республиканцев на выборах 2028 года
Иностранец ограбил почту на 260 тыс. рублей
Омбудсмен ответил на слухи об обязательном входе в Сеть через «Госуслуги»
Российскому рыболовецкому судну запретили покидать порт в Южной Корее
В Госдуме ответили, конкурируют ли иностранные студенты с российскими
И в пост, и на каждый день: идеальные котлеты без мяса, но с чечевицей
Раскрыто, где Усольцевы могли купить поддельные документы для побега
Путин провел срочное совещание по поводу российской армии
Жители прифронтовой зоны под Сумами отказались от эвакуации
Россиянам официально запретили выдавать шенгенские мультивизы
Раскрыта причина внезапного появления тысяч кораблей-призраков в Балтике
Игра в «камень-ножницы-бумагу» закончилась смертью проигравшего
Массовое дезертирство парализовало механизированную бригаду ВСУ
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.