Убитый в ОАЭ «друг Дурова» должен в России около 7 млн рублей SHOT: криптоинвестор Новак должен около 7 млн рублей в России, из которой сбежал

Telegram-канал SHOT сообщил, что криптоинвестор Роман Новак, которого убили в ОАЭ, должен в России 7 млн 330 тыс. 285 рублей. По данным источника, он похитил эти деньги у двух петербургских бизнесменов в 2016-2017 годах.

Канал отмечает, что Новак пообещал внести более 6,3 млн рублей совладельцу проекта «Спорт в народ» на счета компании, но присвоил себе из них 3,3 млн рублей. Работавшие с «другом» основателя Telegram Павла Дурова утверждают, что в первые месяцы он дарил автомобили Mersedes за первые места в проекте, а также снял этаж в петербургском бизнес-центре. Позднее, как оказалось, он перестал платить людям зарплату, утверждая, что его ребенок и жена находятся в больнице.

Стало известно, что по такой же схеме Новак обманул совладельца Transcrypt, похитив у него 4 млн рублей. В настоящее время утверждается, что он должен российским судебным приставам 6 млн 979 тыс. 296 рублей. Не так давно он бежал из РФ и скрывался в разных странах.

Ранее выяснилось, что криптомошенника с супругой Анной убили в ОАЭ. Первыми тревогу забили родственники пары, когда та перестала выходить на связь несколько месяцев назад.