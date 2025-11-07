Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 11:51

Смерть «друга Дурова» назвали хитрым фейком

Mash: бизнесмен Новак мог инсценировать свое убийство в ОАЭ

Роман Новак Роман Новак Фото: Социальные сети

Бизнесмен Роман Новак, называвший себя другом основателя Telegram Павла Дурова, и его супруга Анна могли инсценировать собственную смерть, заявил Telegram-канал Mash со ссылкой на слова инвесторов. По информации авторов, предприниматель был известен своими серыми схемами.

На канале рассказали, что до исчезновения Новак привлекал крупные инвестиции под проекты, а затем якобы растворялся вместе с деньгами. Такая ситуация сложилась с приложением Fintopio. По информации авторов, бизнесмен получил от инвесторов $500 млн вложений, после чего мог скрываться в Южной Африке, оставив долги.

До этого «Фонтанка» сообщала, что Романа и Анну Новаков могли расчленить и расфасовать по пакетам. Убийство, по предварительной информации, могло произойти на съемной вилле в пригороде города Хатт.

Отмечается, что на связь пара перестала выходить более месяца назад. В последний раз сигналы на телефонах супругов были зафиксированы с 4 по 6 октября в Хатте и Омане, а затем в Кейптауне (ЮАР). Отец Анны с супругой прилетали в Дубай и забрали несовершеннолетних внуков. Мужчина уточнил, что не может раскрывать детали трагедии, так как продолжается следствие.

ОАЭ
инсценировки
бизнесмены
смерти
