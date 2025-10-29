«Сын Усольцевых не понесет ответственности»: семья инсценировала пропажу?

Усольцевых, пропавших в тайге Красноярского края, ищут целый месяц. За это время не было обнаружено каких-либо следов семьи. Был найден лишь их автомобиль с личными вещами, который остался на стоянке у турбазы. Эксперты и простые обыватели выдвигают десятки версий, одна из них — инсценировка исчезновения. Могла ли семья разыграть свою пропажу, может ли понести за это ответственность — в материале NEWS.ru.

Могла ли семья Усольцевых инсценировать свое исчезновение в сибирской тайге

Масштабная операция по поиску супругов Ирины и Сергея Усольцевых, а также их пятилетней дочери Арины продолжалась две недели. 28 сентября семья отправилась в короткий поход в окрестности горы Буратинка Кутурчинского Белогорья и перестала выходить на связь.

Усольцевых искали более полутора тысяч человек — волонтеры поисковых отрядов, добровольцы из соседних областей, сотрудники экстренных служб, кинологи с собаками, тепловизорами и дронами. 12 октября активная фаза операции завершилась. В районе поисков остались только профессионалы МЧС, альпинисты и сотрудники правоохранительных органов.

За это время спасатели не нашли ни одной зацепки или улики, свидетельствующей о присутствии семьи в тайге. Информация СМИ о якобы найденном костре последней надежды, который могли развести супруги, куртке и детском следе была опровергнута.

На этом фоне появились версии о криминальном характере исчезновения Усольцевых или об их побеге из страны. Частный детектив Максим Заболотный в беседе с NEWS.ru высказал мнение, что супруги с дочерью могли инсценировать свою пропажу, но для этого им понадобились бы веские причины.

«Мы не знаем, какие проблемы у них были, и мотивов, побудивших семью покинуть страну. Если бы Усольцевы накопили серьезные долги, то они, возможно, выехали через Белоруссию. Следственные органы могут легко это проверить. Если бы у членов семьи было второе гражданство, это помогло бы им беспрепятственно покинуть Россию», — сказал эксперт.

При этом он усомнился в том, что Усольцевы выехали из РФ с помощью иностранцев. «Наши спецслужбы хорошо работают. Все возможно, но я не верю в силу американцев», — отметил детектив.

Специалист подчеркнул, что в его практике были случаи, когда люди инсценировали свою смерть. Как правило, это блогеры, которые таким образом хотели поднять свою популярность. Однако такие инсценировки довольно быстро раскрывались, особенно в Москве или Санкт-Петербурге, подчеркнул Заболотный. Тем не менее если ранее никому не известные люди пропадают в тайге, то вывести их на чистую воду сложнее.

Могут ли пропавших в тайге Усольцевых объявить в международный розыск

Криминалист Михаил Игнатов пояснил в беседе с NEWS.ru, что Усольцевых не будут объявлять в международный розыск, потому что для этого нет причин. По его словам, пропавшей семье не предъявляли каких-либо обвинений в правонарушениях.

«В международный розыск объявляют людей, которые совершили тяжкие, особо тяжкие преступления и скрылись за пределами государства. Им должны быть предъявлены серьезные обвинения заочно», — сказал эксперт.

При этом он отметил, что Усольцевых, вероятно, объявят в розыск как пропавших без вести. Игнатов пояснил, что это можно будет сделать через полгода после исчезновения. Для этого близкие должны обратиться в правоохранительные органы.

«Старший сын должен написать заявление. Нет данных о том, что они уехали за границу, только предположения. Сын Усольцевых может указать, что они пропали без вести. Члены его семьи будут находиться в федеральном розыске. В международный без вести пропавших не объявляют», — пояснил специалист.

Что ждет Усольцевых, если подтвердится факт инсценировки исчезновения в тайге под Красноярском

Опрошенные NEWS.ru эксперты заявили, что за инсценировку собственной смерти или исчезновения российским законодательством не предусмотрена ответственность. Однако Игнатьев отметил, что наказание может последовать в том случае, если выяснится, что супруги с дочерью перешли границу по поддельным документам.

С Усольцевых могут взыскать компенсацию за расходы на поисково-спасательные работы, если следствие докажет факт инсценировки их исчезновения, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, для предъявления финансовых претензий необходимо установить умышленный характер действий, повлекших реальные затраты государственного бюджета.

«По закону поисково-спасательные работы финансируются из бюджета, и граждане не обязаны возмещать их стоимость. Но если следствие установит, что исчезновение Усольцевых было инсценировано, а обман повлек за собой прямые затраты для государства, то возможен гражданский иск о возмещении убытков», — пояснил Русяев.

По его словам, отдельный вопрос — имущество Усольцевых, если кто-то из семьи будет официально признан погибшим и начнется процедура наследования. Русяев подчеркнул, что «воскрешение» человека требует юридического пересмотра всех ранее принятых решений.

Что грозит сыну Усольцевых в случае сокрытия данных об инсценировке пропажи родителей

Ранее журналисты заявили, что старший сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов якобы дал противоречивые показания о пропаже близких. По информации СМИ, мужчина путался в деталях событий перед исчезновением семьи.

Как отметили журналисты, сначала он заявил, что Усольцевы пошли в поход вместе с туристической группой, инструктор которой отменил маршрут из-за погоды. Позже Баталов якобы сказал, что никакой группы не было и семья отправилась в тайгу самостоятельно. Кроме того, он объяснил задержку с началом поисков тем, что решил подождать два дня, прежде чем обращаться за помощью, сообщили СМИ.

Молодой человек якобы утверждал, что страница отчима в соцсети была активна после пропажи семьи, так как ему звонил знакомый через мессенджер.

Баталову не грозит наказание за сокрытие родителей в случае их побега благодаря свидетельскому иммунитету, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия.

«Если рассматривать вариант исчезновения как план семьи избежать каких-то проблем, то он не понесет никакой ответственности. Баталов ничего не нарушает. Согласно статье 51 Конституции РФ близкие родственники имеют свидетельский иммунитет, то есть не несут ответственности за отказ от показаний против родных», — сказал Багатурия.

