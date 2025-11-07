Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 ноября 2025 в 17:42

Психолог объяснил родителям, что будет, если подталкивать детей к браку

Психолог Самбурский: давление родителей насчет свадьбы приведет к разрыву

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Давление со стороны родителей на взрослых детей из-за необходимости свадьбы спустя время может привести к разрыву отношений между молодыми, рассказал «Москве 24» клинический психолог Станислав Самбурский. Он отметил, что при давлении остается внутренний конфликт.

Свадьба будет быстро, а через полгода выяснится, что нет общих интересов, эмоциональной связи. Внешне такой брак может казаться благополучным: человек побоится расстроить родителей гораздо сильнее собственного несчастья. Со временем между партнерами будет появляться эмоциональная дистанция, возникает риск измены и впоследствии развода, — рассказал Самбурский.

По мнению психолога, только достаточно зрелый человек может стать хорошим партнером. Он отмечает, что для этого необходимо отделиться от родительской системы.

Ранее психолог Елена Лосева рассказала, что сейчас людям стало труднее создавать семьи из-за излишней психологизации и долгого пребывания в виртуальной среде. Ситуацию, по ее мнению, усугубляет современная культура, поощряющая избегание проблем.

семьи
родители
психологи
свадьбы
