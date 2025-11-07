Новые правила для детских выплат: что ждет семьи в 2026 году

В 2026 году в трех российских регионах запустят эксперимент. Перед назначением детских пособий Минтруд совместно с другими министерствами будут тщательно проверять финансовое положение всех членов семьи. По каким правилам оценивают доходы сейчас, что изменится в будущем, может ли сократиться число семей, получающих выплаты, — в материале NEWS.ru.

Что известно об эксперименте по проверке счетов семей

Следующей осенью в России будет реализован пилотный проект. В трех регионах при оформлении единого пособия для семей с небольшим доходом Минтруд и другие ведомства будут дополнительно проверять банковские счета родителей. Власти намерены точнее оценивать, действительно ли они нуждаются в господдержке.

Эксперимент запустят в Московской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах. Проект документа, регулирующего этот процесс, был опубликован на сайте правительства для общественного обсуждения.

В настоящее время единое пособие получают семьи, в которых доход на человека (среднедушевой) меньше прожиточного минимума.

Как будет проходить эксперимент по проверке счетов семей

Эксперимент пройдет в три этапа:

подготовительный этап (до 31 июля 2026 года). Кредитные организации и Социальный фонд займутся созданием и настройкой всей необходимой технической и организационной инфраструктуры для будущего эксперимента;

пробный запуск (август — конец сентября 2026-го). В трех пилотных регионах при подаче заявлений на единое пособие будет в тестовом режиме производиться расчет объема оборотов по счетам заявителей. Важно, что в этот период результаты проверки не будут являться основанием для одобрения или отказа в выплате пособия;

рабочий этап (1 октября — 31 декабря 2026 года). Если предыдущие фазы пройдут успешно, то в трех регионах-участниках сведения о движении средств на счетах граждан начнут учитываться непосредственно при принятии окончательного решения о назначении единого пособия.

Что известно о новых правилах по оценке финансов семей

Новый способ проверки финансов семьи подразумевает, что власти будут анализировать общую сумму движений средств по счетам, а не запрашивать у людей справки.

Предполагается, что допустимый лимит оборотов по счетам не должен превышать двукратную сумму общего годового дохода семьи. Если сложить все официальные поступления (зарплаты, пенсии, пособия, доходы от бизнеса и т. д.), то он должен составлять не более 200%.

При этом из расчета исключат внутренние переводы между счетами членов семьи, взятые кредиты, возвращенные налоги и деньги, полученные от продажи имущества (например, машины или квартиры).

Как сейчас власти оценивают доходы семьи для предоставления пособия

На единое пособие могут претендовать семьи, в которых оба родителя работают и получают не менее четырех МРОТ (трудовые и предпринимательские доходы, проценты, гонорары, пенсии, алименты) в год, заявил преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия» Антон Палюлин. Полный перечень был установлен постановлением правительства РФ.

«В 2026 году МРОТ составит 27 093 рубля. Таким образом, минимальный доход каждого родителя должен составлять не менее 108 379 рублей в год», — объяснил собеседник NEWS.ru.

Что касается верхней планки доходов, то среднедушевой доход семьи (рассчитывается путем деления общего дохода за последний год на количество членов семьи и 12 месяцев) должен быть ниже прожиточного минимума на душу населения в регионе. Средний прожиточный минимум в 2026 году составит 18 939 рублей.

Сведения о доходах учитываются за 12 месяцев, но отсчет этого периода начинается за месяц до даты подачи заявления, сообщил NEWS.ru доцент финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. «Это значит, что если вы обращаетесь за выплатой в октябре, то будут учитываться доходы с сентября прошлого года по август текущего года включительно», — уточнил он.

По словам Балынина, на пособие могут претендовать только те семьи, чье имущество не превышает установленного перечня. Например, в назначении выплаты откажут, если у семьи больше одной дачи. Поводом для отказа в предоставлении пособия станет наличие двух автомобилей в семье, не являющейся многодетной, либо если у одного из ее членов нет инвалидности.

Кто может лишиться выплат пособий

Без пособий могут остаться семьи, в которых хотя бы один из членов осуществляет трудовую деятельность без официального оформления, получает серую заработную плату или предпринимательские доходы безналичным способом, сказал Палюлин.

«Кроме того, под удар попадают самозанятые и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенные системы налогообложения, но не отражающие в налоговой отчетности все реальные поступления от клиентов», — подчеркнул юрист.

Лица, получающие частные переводы на карту, не связанные с предпринимательской деятельностью, не входят в этот список, добавил эксперт.

