06 ноября 2025 в 16:04

В России начнут проверять счета семей, претендующих на детские пособия

В трех регионах России запустят проверку счетов получателей детских пособий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России с 2026 года начнут проверять обороты по всем счетам семей, которые претендуют на детские пособия, сообщают «Ведомости». Эксперимент стартует в Подмосковье, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, где Соцфонд будет запрашивать у ФНС и банков данные о движении денег на счетах всех членов семьи.

В материале говорится, что если выяснится, что поступления за год вдвое превышают официальный доход, выплаты прекратят. В расчет войдут зарплаты, пенсии, пособия, алименты и стипендии, а также будет оценена стоимость недвижимости, автомобилей и вкладов. При этом не учитываются заемные средства, счета ИП и деньги от продажи имущества, отметило издание.

Ранее сообщалось, что новая форма господдержки для семей с детьми стартует в России с 2026 года. Речь идет о семейной налоговой выплате. Мера призвана облегчить налоговое бремя родителей и улучшить финансовое положение домохозяйств с детьми.

До этого член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что в 2026 году максимальный размер пособия по беременности достигнет 955 тыс. рублей. Минимальный размер также вырастет до более 27 тыс. рублей исходя из нового МРОТ.

