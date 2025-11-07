Джеймс Макэвой погиб на съемках фильма ужасов Техник Макэвой погиб на съемках фильма ужасов в Новом Орлеане

Техника Джеймса Траппера Макэвоя не стало во время съемок независимого фильма ужасов Kill Me Now, сообщает New York Post. Мужчину ударило током при столкновении с линией электропередачи.

Макэвой работал, используя сценический такелаж — тросы, краны и другие воздушные приспособления. Съемки проходили в Новом Орлеане, штат Луизиана. Ведущий продюсер фильма Линн Гилман Уильямс выразила соболезнования семье и близким погибшего, отметив, что съемочная группа глубоко опустошена из-за кончины техника.

В это трудное время наши сердца с его семьей, друзьями и всеми, кто знал его и работал бок о бок с ним, — сказала Уильямс.

Макэвой работал над фильмами «Иллюзия обмана», «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Контрабанда», «Мгла» и «Я люблю тебя, Филлип Моррис». Техник входил в профсоюз технического и обслуживающего персонала кино- и телестудий.

