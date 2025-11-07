Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 16:55

Куда сходить в Москве 8–9 ноября: от Милы Йовович до Булата Окуджавы

Куда сходить в Москве 8–9 ноября? Выходные в столице Куда сходить в Москве 8–9 ноября? Выходные в столице Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В эту пятницу по традиции делимся дайджестом интересных событий из афиши Москвы: рассказываем, чем заняться в выходные 8 и 9 ноября. Смотрите новые фильмы, слушайте классику при свечах, изучайте рисунки Булата Окуджавы и приобщайте детей к современному искусству — рассказали, куда сходить с ребенком, девушкой и друзьями так, чтобы запомнить этот уик-энд.

Куда сходить в Москве 8 и 9 ноября с друзьями, девушкой и близкими: Мила Йовович, Виктор Борисов-Мусатов и театральные премьеры

Хотите сходить в Москве в музей? Столичные культурные учреждения на этой неделе порадуют новыми выставками. Так, Третьяковская галерея представляет экспозицию, посвященную Виктору Борисову-Мусатову. Творчество художника обещают раскрыть в нетипичном ключе: посетители узнают о его новаторских приемах. В Инженерном корпусе показаны почти 150 работ — от знаменитых полотен до редких эскизов и этюдов.

Еще одна новая выставка этой недели посвящена Булату Окуджаве. Его музей — место, куда стоит сходить в выходные, чтобы познакомиться не с музыкой барда, а его изобразительным творчеством. Экспозиция раскрывает Окуджаву как художника и автора детской книги «Прелестные приключения».

Если ищете, куда сходить с девушкой, советуем отправиться в театр. Например, в Московском академическом театре сатиры прошла премьера классической пьесы «Свадьба Кречинского» Александра Сухово-Кобылина. Знаменитую комедию народный артист Евгений Герасимов и Владимир Герасимов поставили в необычном формате — мюзикла.

Актеры Петр Кислов в роли Кречинского, Мария Швыдко в роли Лиды и Анна Глазкова в роли Атуевой (слева направо) во время премьеры спектакля «Свадьба Кречинского» Актеры Петр Кислов в роли Кречинского, Мария Швыдко в роли Лиды и Анна Глазкова в роли Атуевой (слева направо) во время премьеры спектакля «Свадьба Кречинского» Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Не обошлось без кинопремьер: на экранах с 6 ноября новинка с Милой Йовович и Люком Эвансом — фантастический фильм «Разрушитель миров». Он повествует о вторжении инопланетян на Землю.

А что из интересных концертов ожидается в выходные в Москве? Приходите на концерт Billy's Band: группа отмечает сразу два юбилея — 25 лет самому коллективу и 50 — ее основателю Билли Новику. А вот в Петровском путевом дворце прозвучит классика при свечах. Музыканты сыграют мелодии Антонио Вивальди, Никколо Паганини и Астора Пьяццоллы.

Куда сходить в Москве с ребенком в выходные 8–9 ноября: пряники, водоемы и современное искусство

Нашли еще одно интересное место, куда можно сходить в Москве с ребенком. Отправьтесь в музей пряника и мастерскую «Пряничное дело». Тут можно погрузиться в историю русских кулинарных традиций, пройти квест и поучаствовать в мастер-классе по выпечке или росписи сладостей даже детям с четырех лет.

В «Зарядье» можно отправиться на мастер-класс «Кто в пруду?», чтобы познакомить ребенка с разнообразием водной фауны. Дети воспользуются микроскопами и узнают, чем обитатели луж отличаются от жителей морских глубин. Мастер-классы для детей в Москве предлагает и ЦСИ «Винзавод» — отличное место, чтобы познакомиться с современным искусством. Здесь есть даже мастер-класс «Винзавод.Дети: Современное искусство — просто». Ребята узнают, как кураторы работают с выставками: от первых шагов до открытия.

В кино 6 ноября стартовал мультфильм «Кролецып и Сурок Времени»: еще один фильм о приключениях кролика-цыпленка и его друзей — скунса Мэг и черепахи Эйба.

Куда сходить в Москве в выходные бесплатно: музеи, рэп и живая история

Выставки в ГЭС-2 со следующей недели станут платными, поэтому эти выходные — хорошее время, чтобы сходить туда бесплатно. Сейчас можно свободно исследовать пространство и заглянуть на любые экспозиции, включая «Ямальский хронотоп» о культуре Севера и замысловатый проект «Ольга Чернышева. Улица Сна», навеянный повестью Антона Чехова «Степь». А прямо рядом с выставочным пространством как раз недавно заменили нашумевшую скульптуру «Большая глина» на «Садовую лопатку»: оценить новинку тоже можно бесплатно.

Если интересуетесь современной музыкой, в воскресенье можно отправиться на фестиваль «Беседы о русском рэпе» — первый такой масштабный и серьезный проект об этом жанре музыки от критиков и музыкальных журналистов. Внимание: нужна предварительная регистрация.

«Герои атомного проекта» в музее «Атом» на ВДНХ «Герои атомного проекта» в музее «Атом» на ВДНХ Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

9 ноября также приходите в музей «Атом» на ВДНХ. В честь фестиваля «Росфантастика» вход будет свободным. Смотрите программу: обещают много интересного, но тоже нужна предварительная регистрация.

А если давно не заглядывали на Красную площадь, то сейчас появился повод. Можно сходить и бесплатно посмотреть экспозицию «Город живых историй»: в 10 тематических зонах покажут, как жила столица во время Великой Отечественной войны, от эвакуационных маршрутов до агитационных плакатов и личных вещей военкоров. Гости также увидят 55 образцов техники и четыре самолета.

А еще 8 ноября отмечают День пианиста. Читайте об этом празднике в нашем материале.

культура
Москва
афиша
развлечения
музеи
кино
театры
Мила Йовович
музыка
премьеры
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Виктория Цыганова поделилась, что вдохновляет ее на создание нарядов
Пятиклассница погибла при падении с 16-го этажа
Средства ПВО России сбили шесть украинских беспилотников за три часа
Стали известны первые детали допросов причастных к убийству Новака в ОАЭ
Врач назвала самые опасные готовые блюда из магазинов
Закуривший на заправке бразилец едва не лишил жизни нескольких человек
Евросоюз сделал неожиданное заявление о запрете на выдачу виз россиянам
Психолог объяснил родителям, что будет, если подталкивать детей к браку
В Петербурге женщине с инвалидностью вернули деньги после нарушения прав
ФСИН опровергла причастность бывшего сотрудника к убийству Новака
Момент крушения вертолета в Дагестане попал на видео
«Врет»: военэксперт высмеял Рютте за слова о превосходстве НАТО над Россией
Джеймс Макэвой погиб на съемках фильма ужасов
Раскрыты жуткие подробности о состоянии выживших при крушении Ка-226
Жену пропавшего бойца СВО жестоко обманула родственница
13-я пенсия в конце 2025 года: кому заплатят, сколько, как получить
Дмитриев раскрыл дальнейшие перспективы переговоров России и США
Акцию «День призывника» провели в Нижнем Новгороде
Британец получил несколько лет тюрьмы за «помощь разведке РФ»
Анджелину Джоли заметили в Тернополе
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.