Куда сходить в Москве 8–9 ноября: от Милы Йовович до Булата Окуджавы

В эту пятницу по традиции делимся дайджестом интересных событий из афиши Москвы: рассказываем, чем заняться в выходные 8 и 9 ноября. Смотрите новые фильмы, слушайте классику при свечах, изучайте рисунки Булата Окуджавы и приобщайте детей к современному искусству — рассказали, куда сходить с ребенком, девушкой и друзьями так, чтобы запомнить этот уик-энд.

Куда сходить в Москве 8 и 9 ноября с друзьями, девушкой и близкими: Мила Йовович, Виктор Борисов-Мусатов и театральные премьеры

Хотите сходить в Москве в музей? Столичные культурные учреждения на этой неделе порадуют новыми выставками. Так, Третьяковская галерея представляет экспозицию, посвященную Виктору Борисову-Мусатову. Творчество художника обещают раскрыть в нетипичном ключе: посетители узнают о его новаторских приемах. В Инженерном корпусе показаны почти 150 работ — от знаменитых полотен до редких эскизов и этюдов.

Еще одна новая выставка этой недели посвящена Булату Окуджаве. Его музей — место, куда стоит сходить в выходные, чтобы познакомиться не с музыкой барда, а его изобразительным творчеством. Экспозиция раскрывает Окуджаву как художника и автора детской книги «Прелестные приключения».

Если ищете, куда сходить с девушкой, советуем отправиться в театр. Например, в Московском академическом театре сатиры прошла премьера классической пьесы «Свадьба Кречинского» Александра Сухово-Кобылина. Знаменитую комедию народный артист Евгений Герасимов и Владимир Герасимов поставили в необычном формате — мюзикла.

Не обошлось без кинопремьер: на экранах с 6 ноября новинка с Милой Йовович и Люком Эвансом — фантастический фильм «Разрушитель миров». Он повествует о вторжении инопланетян на Землю.

А что из интересных концертов ожидается в выходные в Москве? Приходите на концерт Billy's Band: группа отмечает сразу два юбилея — 25 лет самому коллективу и 50 — ее основателю Билли Новику. А вот в Петровском путевом дворце прозвучит классика при свечах. Музыканты сыграют мелодии Антонио Вивальди, Никколо Паганини и Астора Пьяццоллы.

Куда сходить в Москве с ребенком в выходные 8–9 ноября: пряники, водоемы и современное искусство

Нашли еще одно интересное место, куда можно сходить в Москве с ребенком. Отправьтесь в музей пряника и мастерскую «Пряничное дело». Тут можно погрузиться в историю русских кулинарных традиций, пройти квест и поучаствовать в мастер-классе по выпечке или росписи сладостей даже детям с четырех лет.

В «Зарядье» можно отправиться на мастер-класс «Кто в пруду?», чтобы познакомить ребенка с разнообразием водной фауны. Дети воспользуются микроскопами и узнают, чем обитатели луж отличаются от жителей морских глубин. Мастер-классы для детей в Москве предлагает и ЦСИ «Винзавод» — отличное место, чтобы познакомиться с современным искусством. Здесь есть даже мастер-класс «Винзавод.Дети: Современное искусство — просто». Ребята узнают, как кураторы работают с выставками: от первых шагов до открытия.

В кино 6 ноября стартовал мультфильм «Кролецып и Сурок Времени»: еще один фильм о приключениях кролика-цыпленка и его друзей — скунса Мэг и черепахи Эйба.

Куда сходить в Москве в выходные бесплатно: музеи, рэп и живая история

Выставки в ГЭС-2 со следующей недели станут платными, поэтому эти выходные — хорошее время, чтобы сходить туда бесплатно. Сейчас можно свободно исследовать пространство и заглянуть на любые экспозиции, включая «Ямальский хронотоп» о культуре Севера и замысловатый проект «Ольга Чернышева. Улица Сна», навеянный повестью Антона Чехова «Степь». А прямо рядом с выставочным пространством как раз недавно заменили нашумевшую скульптуру «Большая глина» на «Садовую лопатку»: оценить новинку тоже можно бесплатно.

Если интересуетесь современной музыкой, в воскресенье можно отправиться на фестиваль «Беседы о русском рэпе» — первый такой масштабный и серьезный проект об этом жанре музыки от критиков и музыкальных журналистов. Внимание: нужна предварительная регистрация.

9 ноября также приходите в музей «Атом» на ВДНХ. В честь фестиваля «Росфантастика» вход будет свободным. Смотрите программу: обещают много интересного, но тоже нужна предварительная регистрация.

А если давно не заглядывали на Красную площадь, то сейчас появился повод. Можно сходить и бесплатно посмотреть экспозицию «Город живых историй»: в 10 тематических зонах покажут, как жила столица во время Великой Отечественной войны, от эвакуационных маршрутов до агитационных плакатов и личных вещей военкоров. Гости также увидят 55 образцов техники и четыре самолета.

А еще 8 ноября отмечают День пианиста. Читайте об этом празднике в нашем материале.