07 ноября 2025 в 01:11

Ученый погиб из-за эксперимента с морковным соком

Британский ученый Браун умер от передозировки витамином А и морковным соком

Фото: pixabay.com

Британский нутрициолог доктор Бэзил Браун скончался в результате опасного эксперимента с питанием, передает газета Daily Star. За 10 дней он употребил около 45 литров морковного сока в комбинации с концентрированными добавками витамина А.

Летальный исход наступил вследствие острого гипервитаминоза, вызвавшего тяжелое поражение печени и отказ органов, отметили в издании. Судебные медики зафиксировали, что состояние печени напоминало орган хронического алкоголика. При внешнем осмотре кожа покойного имела характерный желто-оранжевый оттенок из-за избытка каротина.

Ранее стало известно, что уборщица московской квартиры случайно отравила 15-летнюю дочь хозяев, перелив средство для очистки труб в бутылку из-под сока. По данным источника, инцидент произошел в многодетной семье, где сотрудница клининга периодически проводила уборку.

До этого Американские исследователи из Калифорнийского университета в Ирвайне обнаружили, что растительная клетчатка может нейтрализовать вредное воздействие сахара на печень, изменяя состав кишечной микрофлоры. Полезное действие было обнаружено у вещества инулин.

ученые
витамины
гипервитаминоз
эксперименты
