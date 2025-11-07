Ученый погиб из-за эксперимента с морковным соком Британский ученый Браун умер от передозировки витамином А и морковным соком

Британский нутрициолог доктор Бэзил Браун скончался в результате опасного эксперимента с питанием, передает газета Daily Star. За 10 дней он употребил около 45 литров морковного сока в комбинации с концентрированными добавками витамина А.

Летальный исход наступил вследствие острого гипервитаминоза, вызвавшего тяжелое поражение печени и отказ органов, отметили в издании. Судебные медики зафиксировали, что состояние печени напоминало орган хронического алкоголика. При внешнем осмотре кожа покойного имела характерный желто-оранжевый оттенок из-за избытка каротина.

