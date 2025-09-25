Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 15:55

Уборщица отравила девочку, перелив химию в бутылку из-под сока

В Москве уборщица случайно отравила дочь хозяев квартиры химическим средством

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Уборщица московской квартиры случайно отравила 15-летнюю дочь хозяев, перелив средство для очистки труб в бутылку из-под сока, сообщает Telegram-канал Baza. По данным источника, инцидент произошел в многодетной семье, где сотрудница клининга периодически проводила уборку.

В материале говорится, что уборщица для удобства перелила едкую бытовую химию в пластиковую бутылку с этикеткой напитка и оставила ее в кладовом помещении. В этом же месте отец семейства иногда прятал сладости для домочадцев. Младшие дети семьи нашли бутылку и переставили в холодильник, приняв за газировку. 15-летняя девочка выпила жидкость, после чего была доставлена в больницу. У нее диагностировали сильный химический ожог пищевода и желудка.

Ранее в Бразилии арестовали 59-летнюю женщину, которую подозревают в отравлении внучек домашним пирогом. Инцидент произошел в июле, когда девочки гостили у бабушки. После трапезы у детей начались тошнота и сильные боли в животе. Младшая внучка скончалась в медицинском учреждении, старшая смогла выжить, поскольку съела меньше.

Москва
ожоги
химические средства
госпитализации
дети
