Пожар вспыхнул на предприятии с химическими веществами в Индиане

Крупный пожар вспыхнул на промышленном предприятии в американском городе Ньюбург, штат Индиана. Возгорание сопровождается возможным присутствием опасных химических веществ, заявила пожарная служба округа Вандерберг в своих социальных сетях.

Инцидент произошел на улице Ванн-роуд в округе Уоррик. Местные власти рекомендовали жителям избегать района происшествия и оставаться в помещениях.

Округ Уоррик — 5226 Ванн-роуд. Промышленный пожар с присутствием химических веществ. Избегайте этого района в течение ближайших двух часов, — указано в сообщении.

На месте работают специализированные подразделения. Среди них — группа химической защиты пожарного управления Эвансвилла и несколько пожарных расчетов.

Причина возгорания и точный перечень химических веществ устанавливаются. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

