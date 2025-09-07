Саммит ШОС — 2025
07 сентября 2025 в 03:23

Пожар вспыхнул на предприятии с химическими веществами в Индиане

Промышленный пожар разгорелся в американском городе Ньюбург

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Крупный пожар вспыхнул на промышленном предприятии в американском городе Ньюбург, штат Индиана. Возгорание сопровождается возможным присутствием опасных химических веществ, заявила пожарная служба округа Вандерберг в своих социальных сетях.

Инцидент произошел на улице Ванн-роуд в округе Уоррик. Местные власти рекомендовали жителям избегать района происшествия и оставаться в помещениях.

Округ Уоррик — 5226 Ванн-роуд. Промышленный пожар с присутствием химических веществ. Избегайте этого района в течение ближайших двух часов, — указано в сообщении.

На месте работают специализированные подразделения. Среди них — группа химической защиты пожарного управления Эвансвилла и несколько пожарных расчетов.

Причина возгорания и точный перечень химических веществ устанавливаются. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Ранее сообщалось, что кондитерская фабрика «Рошен», которая раньше называлась Киевской кондитерской фабрикой имени Карла Маркса, загорелась в украинской столице. На появившихся в Сети кадрах видно, как над зданием поднимается столб дыма. Подробности происшествия не приводятся, информации о возможных жертвах и пострадавших пока не поступало.

