25 сентября 2025 в 13:46

Бабушка приготовила отравленный пирог и скормила его внучкам

В Бразилии бабушка отравила пирогом внучек и кошку

В Бразилии арестована 59-летняя женщина, которую подозревают в отравлении внучек домашним пирогом, пишет Need To Know. Инцидент произошел в июле, когда девочки гостили у бабушки.

По данным издания, после трапезы у детей начались тошнота и сильные боли в животе. Младшая внучка скончалась в медицинском учреждении, старшая смогла выжить, так как съела меньше. Также погибла домашняя кошка, съевшая пирог.

Судебно-медицинская экспертиза обнаружила в остатках пирога и организме животного тербуфос — токсичное вещество, которое используется при производстве пестицидов и агрохимикатов. В материале говорится, что полиция рассматривает версию как о преднамеренном преступлении, так и о несчастном случае, выясняя, как яд попал в пирог.

Ранее в Санкт-Петербурге двое маленьких детей оказались в реанимации после отравления таблетками. Годовалый мальчик проглотил средство от тараканов, пока родители были в гостях, а четырехлетняя девочка из съела около 12 таблеток для понижения давления, оставленных бабушкой. Оба ребенка попали в реанимацию.

