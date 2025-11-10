Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 11:36

Валерия Гай Германика в 41 год стала бабушкой

Режиссер Валерия Гай Германика заявила, что теперь является бабушкой

Валерия Гай-Германика Валерия Гай-Германика Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Режиссер Валерия Гай Германика в возрасте 41 года впервые стала бабушкой. У себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она опубликовала фото дочери с внуком на руках. Его имя режиссер раскрывать не стала. Мать ребенка — 17-летняя дочь режиссера Октавия.

Дети растут и внуки растут, — подписала пост режиссер.

Ранее Валерия Гай Германика сообщила, что получила в подарок от актрисы Любови Инжиневской хрустальную люстру, которая была украдена с вечеринки журналистки Ксении Собчак. Такой необычный презент вызвал у деятеля культуры творческое вдохновение.

До этого она призналась, что ее мать приобрела для нее школьные аттестаты. По словам Гай Германики, она не смогла успешно сдать экзамены, несмотря на занятия с репетиторами. Она объяснила, что до шестого класса обучалась в лицее с философским профилем, где не преподавались русский язык и математика. После перехода в обычную школу она не сумела догнать программу, даже занимаясь с преподавателями дополнительно, и вскоре начала пропускать уроки.

Валерия Гай Германика
режиссеры
внуки
дети
шоу-бизнес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Собчак появилась на публике в прозрачном корсете
В Госдуме назвали главное условие роста производительности труда в России
Королевская семья Британии: новости, Гарри ждет судьба Эндрю?
В ОП РФ назвали главную особенность форума «Сообщество» в 2025 году
Стало известно, представители каких профессий в России довольны работой
В США рассказали, сколько осталось Зеленскому
Вдова убитого Листьева показала редкое фото мужа с покойным Николаевым
Наступление ВС РФ на Харьков 10 ноября: кольцо вокруг Купянска смыкается
Появились детали задержания обвиняемого в подрыве «Северных потоков»
В Казахстане раскрыли, что обсудили Токаев и Мантуров в ходе встречи
Украинские власти раскрыли масштабы проблем с электроэнергией
Шотландский магазин грабят почти каждый день
Автоэксперт объяснил, чем опасны шины с «потерянными» шипами
В Приморском крае тигр украл собаку
СК возбудил уголовное дело об угрозе убийством Ларисе Долиной
Ушел из жизни рекордсмен НБА по количеству матчей в роли тренера
Физрук пытался задушить ребенка в детсаду за баловство
В Совфеде ответили на «отмену» Киевом династии Романовых
Раскрыто, кто стоит за организацией обысков у соратников Зеленского
Считавшаяся погибшей россиянка из Суджи нашлась живой
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.