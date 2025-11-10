Валерия Гай Германика в 41 год стала бабушкой

Режиссер Валерия Гай Германика в возрасте 41 года впервые стала бабушкой. У себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она опубликовала фото дочери с внуком на руках. Его имя режиссер раскрывать не стала. Мать ребенка — 17-летняя дочь режиссера Октавия.

Дети растут и внуки растут, — подписала пост режиссер.

Ранее Валерия Гай Германика сообщила, что получила в подарок от актрисы Любови Инжиневской хрустальную люстру, которая была украдена с вечеринки журналистки Ксении Собчак. Такой необычный презент вызвал у деятеля культуры творческое вдохновение.

До этого она призналась, что ее мать приобрела для нее школьные аттестаты. По словам Гай Германики, она не смогла успешно сдать экзамены, несмотря на занятия с репетиторами. Она объяснила, что до шестого класса обучалась в лицее с философским профилем, где не преподавались русский язык и математика. После перехода в обычную школу она не сумела догнать программу, даже занимаясь с преподавателями дополнительно, и вскоре начала пропускать уроки.