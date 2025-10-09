Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 16:33

Гай Германика похвасталась украденным с вечеринки Собчак трофеем

Валерия Гай Германика Валерия Гай Германика Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Режиссер Валерия Гай Германика в Telegram-канале рассказала, что актриса Любовь Инжевская подарила ей хрустальную люстру, украденную с вечеринки журналистки Ксении Собчак. Деятель культуры получила вдохновение от такого презента.

Кстати, Любочка Инженевская сперла мне хрустальную люстру на той самой вечеринке Собчак с черной икрой. Что меня навело на мысль сделать серию работ из советских артефактов, — написала Гай Германика.

Ранее журналистка Алена Мартынова заявила, что на мероприятии, организованном Собчак, не было ни одной звезды, которые в свое время участвовали в так называемой «голой вечеринке». По ее словам, отсутствовали певец Филипп Киркоров, его коллеги Лолита и Дима Билан, а также блогерша Настя Ивлеева.

До этого стало известно, что Собчак организует масштабную вечеринку в центре Москвы, стилизованную под эпоху 2000-х годов. В социальных сетях появились публикации знаменитостей и стилистов, демонстрирующие оригинальные приглашения на мероприятие. Пригласительные выполнены в виде коробочек с розовым конфетти, блестками и фотографией Собчак. Внутри находятся кнопочные телефоны, содержащие аудиопослание телеведущей с приглашением на праздник.

