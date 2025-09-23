«Интервидение-2025»
23 сентября 2025 в 10:26

Журналистка раскрыла, кого не пригласили на «очень одетую тусу» Собчак

Журналистка Мартынова: на мероприятие Собчак не пригласили Киркорова и Ивлееву

Ксения Собчак Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На мероприятии, организованном журналисткой и блогершей Ксении Собчак не было ни одной звезды, которые в свое время участвовали в так называемой «голой вечеринке», сообщила журналистка Алена Мартынова в своем Telegram-канале. По ее словам, отсутствовали певец Филипп Киркоров, его коллеги Лолита и Дима Билан, а также блогерша Настя Ивлеева.

Кстати, совпадение или нет, но на очень одетой тусе Собчак не было ни одного участника голой вечеринки. Киркоров, Лола, Асти, Билан, Оля Орлова (куда без нее) ну и конечно Настя Ивлеева сидели по домам. На всякий случай, — написала журналистка.

Ранее стало известно, что Ксения Собчак организует масштабную вечеринку в центре Москвы, стилизованную под эпоху 2000-х годов. В социальных сетях появились публикации знаменитостей и стилистов, демонстрирующие оригинальные приглашения на мероприятие. Пригласительные выполнены в виде коробочек с розовым конфетти, блестками и фотографией Собчак. Внутри находятся кнопочные телефоны, содержащие аудиопослание телеведущей с приглашением на праздник.

Во время вечеринки Ксения Собчак заняла место за диджейским пультом. Она запустила композицию группы Serebro, принесшую России второе место на конкурсе «Евровидение-2007». Также хозяйка вечера включила другой знаковый хит нулевых — трек Moscow never sleeps в исполнении DJ Smash.

шоу-бизнес
Ксения Собчак
звезды
вечеринки
