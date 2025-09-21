Собчак устроит масштабную вечеринку в центре Москвы

Телеведущая Ксения Собчак готовит масштабную вечеринку в центре Москвы, стилизованную под эпоху нулевых, сообщает портал StarHit. По данным источника, в соцсетях появились публикации звезд и стилистов, которые показывают оригинальные приглашения на мероприятие.

Приглашения выполнены в виде коробочек с розовым конфетти, блестками и карточкой с фотографией Собчак. Внутри лежат кнопочные телефоны, в которых спрятано аудиопослание телеведущей с приглашением на праздник.

Любимые друзья! Уже в понедельник мы с вами увидимся, чтобы на вечер вернуться в классное время нулевых. Будет много сюрпризов, шампанского и танцев. Всех очень жду! — говорится в аудиосообщении.

Свою коробку уже получили стилисты Вадим Галаганов и Владислав Лисовец, а также певец Прохор Шаляпин. Собчак назвала вечеринку «Прайм-эра» и постаралась воссоздать атмосферу начала 2000-х, которая ассоциируется с клубами, тусовками и медийными событиями того времени.

Ранее Собчак опубликовала фото в откровенном наряде с сумкой Hermes Birkin за 20 млн рублей из крокодиловой кожи. На снимке она позировала в черном бюстгальтере с декоративными вырезами, дополненном люксовыми аксессуарами.