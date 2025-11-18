Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 05:28

Трамп поздравил весь мир после принятия спорного решения

Трамп обратился с поздравлениями после одобрения СБ ООН резолюции по Газе

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп распространил официальное поздравление в связи с принятием Советом Безопасности ООН резолюции по урегулированию ситуации в секторе Газа, свое мнение он разместил на странице в социальной сети Truth Social. Политик охарактеризовал состоявшееся голосование как историческое событие международного значения.

Поздравляю весь мир с невероятным голосованием Совета Безопасности ООН, состоявшимся всего несколько минут назад, которое признал и одобрил совет мира, — написал Трамп.

Ранее сообщалось, что на голосовании документ получил одобрение 13 из 15 членов Совбеза. Россия и Китай от высказывания своей позиции воздержались. Американский проект резолюции предусматривает создание в Газе временного органа управления, который в документе обозначен как «совет мира». При этом в резолюции не содержится упоминаний о двугосударственном решении конфликта.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя раскритиковал американскую резолюцию по сектору Газа. Дипломат назвал документ «котом в мешке», выразив серьезные опасения относительно его последствий. По его словам, резолюция может вывести международную миссию за рамки миротворчества.

