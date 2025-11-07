Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 17:44

Закуривший на заправке бразилец едва не лишил жизни нескольких человек

Компания в Бразилии едва не погибла в огне из-за упавшей спичке на заправке

В Бразилии мужчина и его друзья чудом остались живы после того, как один из них закурил сигарету на заправочной станции, пишет Daily Mail. По предварительной информации, никто не пострадал. Инцидент произошел в городе Тимон, на северо-востоке бразильского штата Мараньян.

На кадрах видно, как бросает спичку, и в следующую секунду вспыхивает мощное пламя. Огненный столб взметается в воздух, а компания в панике бросается прочь. Люди бегут мимо грузовика, водитель которого в этот момент заправлял кабину топливом.

Работник станции мгновенно среагировал и потушил огонь. Пламя также едва не перекинулось на мотоцикл, стоявший между компанией и грузовиком.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области во время пожара погибла 12-летняя девочка. Трагедия произошла в одном из частных домов в селе Улыбино. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

До этого стало известно, что мужчина, пострадавший при пожаре в дачном доме в Сургуте, скончался в больнице. Возгорание произошло ночью 5 ноября в двухэтажном доме на территории СОТ «Прибрежный-1». Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

пожары
огонь
заправка
Бразилия
