Закуривший на заправке бразилец едва не лишил жизни нескольких человек Компания в Бразилии едва не погибла в огне из-за упавшей спичке на заправке

В Бразилии мужчина и его друзья чудом остались живы после того, как один из них закурил сигарету на заправочной станции, пишет Daily Mail. По предварительной информации, никто не пострадал. Инцидент произошел в городе Тимон, на северо-востоке бразильского штата Мараньян.

На кадрах видно, как бросает спичку, и в следующую секунду вспыхивает мощное пламя. Огненный столб взметается в воздух, а компания в панике бросается прочь. Люди бегут мимо грузовика, водитель которого в этот момент заправлял кабину топливом.

Работник станции мгновенно среагировал и потушил огонь. Пламя также едва не перекинулось на мотоцикл, стоявший между компанией и грузовиком.

