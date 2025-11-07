В российском регионе при пожаре погиб ребенок 12-летняя девочка погибла и шесть человек пострадали в пожаре под Новосибирском

12-летняя девочка погибла во время пожара в Новосибирской области, сообщает региональное СУ СК России. По информации ведомства, трагедия произошла в одном из частных домов в селе Улыбино. Возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, утром 7 ноября 2025 года в одном из частных домов в селе Улыбино Искитимского района произошло возгорание. Установлено, что при пожаре погибла 12-летняя девочка, — говорится в сообщении.

Областной минздрав сообщает, что пострадали еще шесть человек. Двое из них находятся в реанимации, один — в отделении травматологии, трое — отпущены на амбулаторное лечение, передает ТАСС. На месте происшествия работали две бригады скорой помощи.

Ранее в городе Топки Кемеровской области произошел пожар, в результате которого погибли двое детей и их мать. По предварительной версии, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

До этого в интернете появились видеозаписи пожара в Сургуте, в результате которого погибли восемь человек. На кадрах управления МЧС показан полностью сгоревший двухэтажный дом с обрушенными кровлей и межчердачным перекрытием.