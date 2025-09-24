Сырая свекла — кладезь витаминов! Готовим осенний салат с обалденной заправкой. Это невероятно вкусная и хрустящая закуска. Этот рецепт раскроет весь потенциал яркого корнеплода, подарив вам витаминный взрыв и потрясающий вкус.

Ингредиенты

Свекла сырая — 1 кг

Масло подсолнечное нерафинированное — 100 мл

Уксус столовый 9% — 5 ст. л.

Чеснок — 5 зубчиков

Соль — 1 ч. л.

Сахар — 3 ст. л.

Перец черный молотый — 1 ч. л.

Кориандр молотый — 1 ч. л.

Приготовление

Свеклу очистите и натрите на корейской терке или нарежьте тонкой соломкой. Чеснок пропустите через пресс. Смешайте в миске масло, уксус, соль, сахар и специи. Заправкой полейте свеклу, тщательно перемешайте и оставьте мариноваться при комнатной температуре на 1-2 часа. Подавайте как самостоятельную закуску или дополнение к мясным блюдам. Храните в холодильнике до 3 дней.

Ранее мы готовили салат «Пикник» с ветчиной и шампиньонами. 4 ингредиента — и не надо ничего варить.