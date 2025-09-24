Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
24 сентября 2025 в 10:00

Сырая свекла — кладезь витаминов! Готовим осенний салат с обалденной заправкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сырая свекла — кладезь витаминов! Готовим осенний салат с обалденной заправкой. Это невероятно вкусная и хрустящая закуска. Этот рецепт раскроет весь потенциал яркого корнеплода, подарив вам витаминный взрыв и потрясающий вкус.

Ингредиенты

  • Свекла сырая — 1 кг
  • Масло подсолнечное нерафинированное — 100 мл
  • Уксус столовый 9% — 5 ст. л.
  • Чеснок — 5 зубчиков
  • Соль — 1 ч. л.
  • Сахар — 3 ст. л.
  • Перец черный молотый — 1 ч. л.
  • Кориандр молотый — 1 ч. л.

Приготовление

  1. Свеклу очистите и натрите на корейской терке или нарежьте тонкой соломкой. Чеснок пропустите через пресс. Смешайте в миске масло, уксус, соль, сахар и специи.
  2. Заправкой полейте свеклу, тщательно перемешайте и оставьте мариноваться при комнатной температуре на 1-2 часа. Подавайте как самостоятельную закуску или дополнение к мясным блюдам. Храните в холодильнике до 3 дней.

Ранее мы готовили салат «Пикник» с ветчиной и шампиньонами. 4 ингредиента — и не надо ничего варить.

Читайте также
Капустный деликатес со свеклой: обалденная маринованная закуска
Общество
Капустный деликатес со свеклой: обалденная маринованная закуска
Как спасти мелкую свеклу от порчи — простой способ заготовки, который сохранит вкус на два года
Общество
Как спасти мелкую свеклу от порчи — простой способ заготовки, который сохранит вкус на два года
Овощной салат с крабовыми палочками: быстрый рецепт и простые ингредиенты
Общество
Овощной салат с крабовыми палочками: быстрый рецепт и простые ингредиенты
Салат «Пикник» с ветчиной и шампиньонами: 4 ингредиента — и не надо ничего варить
Общество
Салат «Пикник» с ветчиной и шампиньонами: 4 ингредиента — и не надо ничего варить
Появились кадры с моментом взрыва на частной заправке под Новосибирском
Регионы
Появились кадры с моментом взрыва на частной заправке под Новосибирском
свекла
салат
заправка
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, почему нельзя спать в контактных линзах
«Снизит нагрузку»: Краснов допустил применение ИИ в судебной системе РФ
В Кремле ответили, должно ли быть у спортсменов право на нейтральный флаг
Песков фразой «начинает юлить» объяснил застой в переговорах по Украине
В Армении был убит глава общины Паракар Володя Григорян
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 сентября: где сбои в РФ
Песков объяснил, как Путин «протягивает руку» США
Песков раскрыл, консолидированы ли россияне вокруг Путина
Песков раскрыл характер отношений Путина и Трампа
Ситуация в аэропортах РФ 24 сентября: задержки рейсов, что в Москве и Сочи
В Госдуме раскрыли истинный смысл слов Трампа об украинских территориях
Песков назвал сроки проведения прямой линии с Путиным
В Кремле ответили Трампу на сравнение России с «бумажным тигром»
Молодая россиянка похитила брендовые часы в аэропорту Пулково
«Предложит зеленому капитуляцию»: Медведев об уходе Трампа из реальности
Обещавшего служить России Краснова назначили председателем Верховного суда
Кондитеры пожаловались на инфляцию
Домохозяйка из Подмосковья не угадала ни одного числа и выиграла в лотерее
В МИД России обратили внимание на «кровавый фон» Генассамблеи ООН
Поданные в приемную Путина жалобы сократились по одной причине
Дальше
Самое популярное
«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Атака беспилотников на Москву 22 сентября: какие последствия, что известно
Москва

Атака беспилотников на Москву 22 сентября: какие последствия, что известно

Появилась новая информация об атаке БПЛА на Москву
Москва

Появилась новая информация об атаке БПЛА на Москву

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.