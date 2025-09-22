Салат «Пикник» с ветчиной и шампиньонами: 4 ингредиента — и не надо ничего варить

Он станет звездой любого застолья! Сочетание нежной ветчины, пикантных грибов, сыра и сладкой кукурузы создает идеальный баланс вкусов. Готовится за 10 минут — хрустящий, сытный и невероятно ароматный.

Ингредиенты

Ветчина — 200 г

Сыр твердый — 150 г

Шампиньоны маринованные — 300 г

Кукуруза консервированная — 1 банка (340 г)

Майонез — 3–4 ст. л.

Зелень (петрушка/укроп) — для подачи

Соль — по вкусу

Приготовление

Ветчину нарежьте тонкой соломкой. Шампиньоны нарежьте пластинками (если крупные). Сыр натрите на крупной терке. Слейте жидкость с кукурузы. Соедините все ингредиенты в миске, заправьте майонезом, аккуратно перемешайте. Посолите при необходимости. Украсьте зеленью. Подавайте сразу — идеально с гренками или свежим хлебом.

