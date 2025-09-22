«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 10:00

Салат «Пикник» с ветчиной и шампиньонами: 4 ингредиента — и не надо ничего варить

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Пикник» с ветчиной и шампиньонами: 4 ингредиента — и не надо ничего варить! Он станет звездой любого застолья! Сочетание нежной ветчины, пикантных грибов, сыра и сладкой кукурузы создает идеальный баланс вкусов. Готовится за 10 минут — хрустящий, сытный и невероятно ароматный.

Ингредиенты

  • Ветчина — 200 г
  • Сыр твердый — 150 г
  • Шампиньоны маринованные — 300 г
  • Кукуруза консервированная — 1 банка (340 г)
  • Майонез — 3–4 ст. л.
  • Зелень (петрушка/укроп) — для подачи
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Ветчину нарежьте тонкой соломкой. Шампиньоны нарежьте пластинками (если крупные). Сыр натрите на крупной терке. Слейте жидкость с кукурузы. Соедините все ингредиенты в миске, заправьте майонезом, аккуратно перемешайте.
  2. Посолите при необходимости. Украсьте зеленью. Подавайте сразу — идеально с гренками или свежим хлебом.

Ранее мы готовили «Кремлёвскую хряпу». Легендарный салат из СССР, который снова в моде.

Читайте также
Кабачки вкуснее мяса! Натерла кабачок и картошку. Получилось быстро и невероятно вкусно
Общество
Кабачки вкуснее мяса! Натерла кабачок и картошку. Получилось быстро и невероятно вкусно
Разбросайте семена осенью — и летом получите цветущие заросли высотой 1,5 м
Общество
Разбросайте семена осенью — и летом получите цветущие заросли высотой 1,5 м
Готовим яблочно-лимонные панкейки: необычный завтрак за 20 минут! Этот рецепт прост до безумия
Общество
Готовим яблочно-лимонные панкейки: необычный завтрак за 20 минут! Этот рецепт прост до безумия
Готовлю салат «Изумруд» за 10 минут — нужны всего 4 продукта
Семья и жизнь
Готовлю салат «Изумруд» за 10 минут — нужны всего 4 продукта
Не любите брокколи? Приготовьте так — в кунжутном соусе по-азиатски
Общество
Не любите брокколи? Приготовьте так — в кунжутном соусе по-азиатски
салат
ветчина
сыр
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Дрон-матка» ВСУ совершил сброс в российском приграничье
Более 19 тыс. точек в России стали участниками одной акции
В России предложили способ борьбы с автоподставами
Футболку с портретом Путина за $7 млн презентовали на Ассамблее народов мира
Военные обрушили на врага дроны с подвешенными гранатометами
«Зеленский в курсе»: в Госдуме раскрыли истинные цели атаки ВСУ на Крым
В Киеве рассказали, как будут ждать возвращающихся из Польши украинцев
«Позорят Казань»: болельщики «Ак Барса» призвали уволить главного тренера
Секс-интервьюер начал терроризировать школьниц в Перми
В Кемерово беременную водителя трамвая приговорили к 2,5 годам колонии
Покровск, Харьков, Торское: хорошие и плохие новости фронта СВО 22 сентября
Посол России осудил опасные действия НАТО в Балтийском море
Магнитные бури сегодня, 22 сентября: что завтра, боли, повышенное давление
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 сентября: где сбои в РФ
Удары по Украине сегодня, 22 сентября: атака на позиции ЗРК Patriot, итоги
Россия выдала стране СНГ подозреваемого в хищении более $15 млн
Наемники ВСУ не выдержали бой с российскими бойцами на одном направлении
Психолог назвала неожиданное следствие перфекционизма
Стало известно, что предложила Швейцария США взамен на снижение пошлин
«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.