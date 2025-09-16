Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 10:30

«Кремлёвская хряпа» — легендарный салат из СССР, который снова в моде

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Кремлёвская хряпа» — легендарный салат из СССР, который снова в моде! Если вы ищете простой, недорогой и очень вкусный салат из свежей капусты и свеклы, обязательно приготовьте «Кремлёвскую хряпу». Этот хрустящий маринованный салат когда-то был любимым блюдом в советских столовых, а сегодня снова стал популярным среди хозяек. Его секрет — в удачном сочетании капусты, моркови, свеклы и лука, залитых ароматным маринадом. Салат получается ярким, сочным, с лёгкой пикантностью и долго сохраняет свежесть. Он идеально подойдёт как для повседневного ужина, так и в качестве закуски к праздничному столу.

Ингредиенты

  • Капуста белокочанная — 1 кг
  • Морковь — 2 шт.
  • Свекла — 2 шт.
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Вода — 3 стакана
  • Уксус 9% — 1/2 стакана
  • Масло растительное — 3/4 стакана
  • Сахар — 1/4 стакана
  • Соль — 1 ст. л.
  • Лавровый лист — 1 шт.

Приготовление

  1. Нашинкуйте капусту, морковь и свеклу натрите на крупной тёрке, лук нарежьте полукольцами. Сложите всё в большую миску и перемешайте. Для маринада вскипятите воду с солью, сахаром и лавровым листом, затем снимите с огня и влейте уксус и масло.
  2. Горячим маринадом залейте овощи, тщательно перемешайте и оставьте под гнётом на 8–10 часов при комнатной температуре. После этого салат можно подавать охлаждённым или разложить по банкам для хранения в холодильнике.

Этот салат не только прост в приготовлении, но и помогает разнообразить меню.

Ранее мы готовили салат «Закат» — всего 3 ингредиента! Яркий, сочный и невероятно аппетитный.

салат
капуста
свекла
простой рецепт
овощи
Ольга Шмырева
О. Шмырева
