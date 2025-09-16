«Кремлёвская хряпа» — легендарный салат из СССР, который снова в моде

«Кремлёвская хряпа» — легендарный салат из СССР, который снова в моде! Если вы ищете простой, недорогой и очень вкусный салат из свежей капусты и свеклы, обязательно приготовьте «Кремлёвскую хряпу». Этот хрустящий маринованный салат когда-то был любимым блюдом в советских столовых, а сегодня снова стал популярным среди хозяек. Его секрет — в удачном сочетании капусты, моркови, свеклы и лука, залитых ароматным маринадом. Салат получается ярким, сочным, с лёгкой пикантностью и долго сохраняет свежесть. Он идеально подойдёт как для повседневного ужина, так и в качестве закуски к праздничному столу.

Ингредиенты

Капуста белокочанная — 1 кг

Морковь — 2 шт.

Свекла — 2 шт.

Лук репчатый — 2 шт.

Вода — 3 стакана

Уксус 9% — 1/2 стакана

Масло растительное — 3/4 стакана

Сахар — 1/4 стакана

Соль — 1 ст. л.

Лавровый лист — 1 шт.

Приготовление

Нашинкуйте капусту, морковь и свеклу натрите на крупной тёрке, лук нарежьте полукольцами. Сложите всё в большую миску и перемешайте. Для маринада вскипятите воду с солью, сахаром и лавровым листом, затем снимите с огня и влейте уксус и масло. Горячим маринадом залейте овощи, тщательно перемешайте и оставьте под гнётом на 8–10 часов при комнатной температуре. После этого салат можно подавать охлаждённым или разложить по банкам для хранения в холодильнике.

Этот салат не только прост в приготовлении, но и помогает разнообразить меню.

