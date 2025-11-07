Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 17:47

Стали известны первые детали допросов причастных к убийству Новака в ОАЭ

Задержанные по делу об убийстве Новака думали, что готовят большую вечеринку

Роман и Анна Новак Роман и Анна Новак Фото: Социальные сети

Четверо молодых людей, которых подозревают в причастности к убийству криптоинвестора Романа Новака и его супруги Анны, думали, что готовили вечеринку, пишет «Фонтанка». Сами задержанные рассказали об этом на первых допросах после задержания в ОАЭ.

Все задержанные не достигли 25-летнего возраста и полагали, что их привлекли для организации крупного мероприятия. Им поручили арендовать виллу, подготовить автомобиль и закупить ножи и негашеную известь. В ходе расследования полиция обнаружила орудия преступления в укрытии рядом с местом происшествия, а также следы крови Анны Новак на вилле и в автомобиле.

Из пяти соучастников, участвовавших в преступлении, четверо вернулись в Россию. Один из них укрылся в Грузии — именно он помог организовать встречу Новака с «инвесторами», под предлогом которой супругов заманили с целью расправы.

По информации источника, следственные органы не планируют арестовывать задержанных. После двух суток содержания под стражей их отпустят, так как следствие считает, что у них не было умысла на совершение преступления.

Ранее стало известно, что Новак задолжал в России более 7 млн рублей, которые он похитил у двух петербургских бизнесменов. Утверждается, что он обещал внести одному из них часть суммы, но присвоил себе 3,3 млн рублей.

убийства
подозреваемые
ОАЭ
вечеринки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Звезда «Эйфории» отказалась извиняться за скандальную рекламу джинсов
Украина не попадет в Евросоюз из-за политики Зеленского
Грузовой состав переехал пенсионерок
Битва за Москву: на Красной площади открылся музей «Город живых историй»
Школьник лишился почти всей пищеварительной системы из-за врачей
На Западе раскрыли, куда сбежит Зеленский после провала на фронте
В Госдуме дали необычный совет родителям 30-летних дочерей
Названа причина ужесточения визового режима в Евросоюзе
Михалков назвал причину упадка европейского кинематографа
Российская авиакомпания отказалась летать в Тель-Авив
Украинец прошел медкомиссию и пытался убить себя в военкомате
Названа причина похищения и убийства в ОАЭ «друга Дурова»
Гаджизаде: место для подписания мира между Баку и Ереваном обсудят позже
Прокурор и дядя сожгли таксиста: как в Подмосковье раскрыли убийство
В WhatsApp появятся новые функции
Гузеева сообщила приятную новость о пополнении в семье
Гаджизаде высказался об отношениях Азербайджана и России
В Липецке на месте прорыва трубы поселились необычные «гости»
Михалков обещал победителю аналога «Оскара» якутские бриллианты на $1 млн
Названы версии авиакатастрофы в Дагестане, которые рассматривает следствие
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.