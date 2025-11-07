Стали известны первые детали допросов причастных к убийству Новака в ОАЭ Задержанные по делу об убийстве Новака думали, что готовят большую вечеринку

Четверо молодых людей, которых подозревают в причастности к убийству криптоинвестора Романа Новака и его супруги Анны, думали, что готовили вечеринку, пишет «Фонтанка». Сами задержанные рассказали об этом на первых допросах после задержания в ОАЭ.

Все задержанные не достигли 25-летнего возраста и полагали, что их привлекли для организации крупного мероприятия. Им поручили арендовать виллу, подготовить автомобиль и закупить ножи и негашеную известь. В ходе расследования полиция обнаружила орудия преступления в укрытии рядом с местом происшествия, а также следы крови Анны Новак на вилле и в автомобиле.

Из пяти соучастников, участвовавших в преступлении, четверо вернулись в Россию. Один из них укрылся в Грузии — именно он помог организовать встречу Новака с «инвесторами», под предлогом которой супругов заманили с целью расправы.

По информации источника, следственные органы не планируют арестовывать задержанных. После двух суток содержания под стражей их отпустят, так как следствие считает, что у них не было умысла на совершение преступления.

Ранее стало известно, что Новак задолжал в России более 7 млн рублей, которые он похитил у двух петербургских бизнесменов. Утверждается, что он обещал внести одному из них часть суммы, но присвоил себе 3,3 млн рублей.