«Атака против россиян»: в Совфеде отреагировали на визовые ограничения ЕС

Решение Еврокомиссии о введении полного запрета на выдачу российским гражданам шенгенских мультивиз — это атака против рядовых граждан, сообщил в беседе с ТАСС председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По словам сенатора, Запад продолжает оказывать давление через ограничения в свободе передвижения.

Это очередная попытка давления на настроения наших граждан через ограничение в свободе передвижения. На этом направлении Запад развивает атаку против рядовых россиян, — заявил Карасин.

Сенатор добавил, что методика Евросоюза хорошо известна и была разработана довольно давно. Однако, по его словам, она не дает результатов, однако в Брюсселе и других европейских столицах до сих пор этого не поняли, резюмировал он.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия объявила о введении официального запрета на выдачу гражданам России шенгенских мультивиз. Теперь россияне смогут получать только одноразовые визы, оформляемые под конкретную поездку. При этом уже действующие многократные визы сохранят силу до окончания их срока. Новые обращения от граждан РФ, как уточнили в ЕК, будут рассматриваться в особом порядке.