Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 ноября 2025 в 18:50

В Госдуме расшифровали «бодрые заявления» Киева о Путине

Депутат Новиков заявил о страхе Киева перед новыми проектами Запада по Украине

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Украинские власти опасаются, что на Западе перестанут верить в эффективность их политики и начнут искать альтернативы действующему режиму, объяснил Lenta.ru первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Так депутат отреагировал на заявление главы МИД Андрея Сибиги о том, что для завершения конфликта с Россией необходимо оказать давление на президента Владимира Путина.

Вот отсюда эти бодрые заявления, которые тем более важны, чем больше внутри ЕС происходит разногласий по вопросу о конфликте, который натовцы активно развязывали, — отметил парламентарий.

Новиков утверждает, что высказывания Сибиги направлены на демонстрацию готовности Украины воевать с Россией. Таким образом власти в Киеве пытаются постоянно подстегивать своих западных кураторов и заставлять их усиливать поддержку, подчеркнул он.

Особенно учитывая, что часть стран НАТО, их руководителей считают этот курс порочным и готовы к выработке некой новой политики на российском направлении, — добавил депутат.

Ранее Сибига заявил, что дальнобойные вооружения Украины являются якобы главным инструментом завершения конфликта с Россией. По его словам, такой тип оружия повысит обороноспособность страны. Министр также отметил, что ВСУ обладают нужными технологиями, однако для наращивания потенциала требуются инвестиции западных партнеров.

Украина
Россия
Запад
Дмитрий Новиков
Госдума
Владимир Путин
Андрей Сибига
