В Госдуме расшифровали «бодрые заявления» Киева о Путине Депутат Новиков заявил о страхе Киева перед новыми проектами Запада по Украине

Украинские власти опасаются, что на Западе перестанут верить в эффективность их политики и начнут искать альтернативы действующему режиму, объяснил Lenta.ru первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Так депутат отреагировал на заявление главы МИД Андрея Сибиги о том, что для завершения конфликта с Россией необходимо оказать давление на президента Владимира Путина.

Вот отсюда эти бодрые заявления, которые тем более важны, чем больше внутри ЕС происходит разногласий по вопросу о конфликте, который натовцы активно развязывали, — отметил парламентарий.

Новиков утверждает, что высказывания Сибиги направлены на демонстрацию готовности Украины воевать с Россией. Таким образом власти в Киеве пытаются постоянно подстегивать своих западных кураторов и заставлять их усиливать поддержку, подчеркнул он.

Особенно учитывая, что часть стран НАТО, их руководителей считают этот курс порочным и готовы к выработке некой новой политики на российском направлении, — добавил депутат.

Ранее Сибига заявил, что дальнобойные вооружения Украины являются якобы главным инструментом завершения конфликта с Россией. По его словам, такой тип оружия повысит обороноспособность страны. Министр также отметил, что ВСУ обладают нужными технологиями, однако для наращивания потенциала требуются инвестиции западных партнеров.