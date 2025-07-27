«С ног на голову»: в Госдуме отреагировали на планы Австрии вступить в НАТО

«С ног на голову»: в Госдуме отреагировали на планы Австрии вступить в НАТО Депутат Новиков: готовность Австрии вступить в НАТО выглядит очень нелогичной

Заявление Вены о вступлении в НАТО выглядит абсолютно нелогичным, потому что главным преимуществом Австрии всегда являлся ее нейтральный статус, заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков. По его словам, которые приводит Lenta.ru, такой подход экономил бюджет от военных расходов ради экономического и социального развития.

Парламентарий вместе с этим подчеркнул, что Россия не рассматривает Австрию как враждебную сторону, в отличие от НАТО. Он напомнил, как за несколько месяцев до начала СВО Западу предлагали обсудить стратегические вопросы безопасности.

Логика австрийских политиков в данном случае выглядит абсолютно искаженной, переворачивающей все с ног на голову, несоответствующей объективной реальности, — заключил Новиков.

Ранее глава МИД Австрии Беате Майнл-Райзингер сообщила, что Вена готова начать переговоры о вступлении в НАТО. Она объяснила, что это связано с внешней политикой России и сферой международной безопасности. При этом она подтвердила, что присоединение к Альянсу не поддерживают ни избиратели, ни законодатели.