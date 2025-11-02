Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
02 ноября 2025 в 21:36

Сибига заявил о необходимости развивать дальнобойный потенциал Украины

Андрей Сибига Андрей Сибига Фото: Volodymyr Tarasov/Global Look Press

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что дальнобойные вооружения Украины являются якобы главным инструментом завершения конфликта с Россией. По его словам, такой тип оружия повысит обороноспособность страны, передает «РБК-Украина». По его мнению, Украина обладает нужными технологиями, однако для наращивания потенциала требуются инвестиции западных партнеров.

Это улица с двусторонним движением, ведь те, кто помогают Украине сейчас, получают новые возможности для собственного оборонного потенциала в будущем, — заключил Сибига.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что крылатые ракеты Tomahawk не представляют серьезной угрозы для российской армии, поскольку они давно изучены системами ПВО. Политик отметил, что решение о поставках этих ракет на Украину уже принято, а их передача — еще один шаг навстречу эскалации конфликта.

До этого военкор Александр Коц предположил, что две дополнительные батареи ЗРК Patriot вряд ли существенно помогут ВСУ. По его словам, основные удары ВС России наносят дальнобойные беспилотники, а российская авиация использует корректируемые авиабомбы за пределами досягаемости этих комплексов.

Украина
Андрей Сибига
Россия
ракеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мотоциклист насмерть сбил известного турецкого актера
Вице-премьер назвал новое звено российской торговли
Стало известно о массовом бегстве пограничников Украины
Для водителей вводят новые правила на Крымском мосту
Сибига заявил о необходимости развивать дальнобойный потенциал Украины
В России стали чаще делать важные операции для женского здоровья
Военкор оценил передачу Украине двух батарей Patriot
ПВО России отразила более 20 украинских дронов за пять часов
Вучич заявил, что готов продавать оружие ЕС для поставки на Украину
Соболенко уверенно стартовала на итоговом турнире WTA
Малкин не сдержался на льду и получил крупный штраф
Московского дизайнера ограбили в туалете
Проклова отреагировала на слухи о скорой свадьбе
WhatsApp предложил новый способ входа в аккаунт
Кемеровскую область охватили природные катаклизмы
Блогер раскрыл, как сбежал от украинской мобилизации
«Все разрушат»: отец Маска раскрыл, как на Западе с детства пугают русскими
В Британии испугались «российской угрозы» и призвали вкладываться в оборону
Дом в Финляндии, мнение о выборах, четверо детей: как живет Андрей Федорцов
Замминистра молодежной политики российского региона решил поехать на СВО
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно
Россия

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.