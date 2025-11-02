Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что дальнобойные вооружения Украины являются якобы главным инструментом завершения конфликта с Россией. По его словам, такой тип оружия повысит обороноспособность страны, передает «РБК-Украина». По его мнению, Украина обладает нужными технологиями, однако для наращивания потенциала требуются инвестиции западных партнеров.

Это улица с двусторонним движением, ведь те, кто помогают Украине сейчас, получают новые возможности для собственного оборонного потенциала в будущем, — заключил Сибига.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что крылатые ракеты Tomahawk не представляют серьезной угрозы для российской армии, поскольку они давно изучены системами ПВО. Политик отметил, что решение о поставках этих ракет на Украину уже принято, а их передача — еще один шаг навстречу эскалации конфликта.

До этого военкор Александр Коц предположил, что две дополнительные батареи ЗРК Patriot вряд ли существенно помогут ВСУ. По его словам, основные удары ВС России наносят дальнобойные беспилотники, а российская авиация использует корректируемые авиабомбы за пределами досягаемости этих комплексов.