02 ноября 2025 в 21:29

Военкор оценил передачу Украине двух батарей Patriot

Военкор Коц: две батареи Patriot не сильно помогут ВСУ

ЗРК Patriot ЗРК Patriot Фото: Shutterstock/FOTODOM

Две батареи ЗРК Patriot не сильно помогут ВСУ, заявил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале. По его словам, большинство ударов ВС России наносится дальнобойными БПЛА, а ракеты чаще долетают, чем бывают сбиты. При этом самолеты сбрасывают корректируемые авиационные бомбы с дальних дистанций.

Две батареи Patriot в условиях, когда большинство наших ударов наносится дальнобойными дронами, не сильно-то будут полезны. Самолеты наши сбивать? Су-34 научились бросать «крылатый чугуний» (ФАБ, фугасные авиабомбы. — NEWS.ru) на дистанции, превосходящие дальность ракет Patriot. Сбивать баллистику? Ну здесь уж как фишка ляжет, — написал он.

Ранее бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко сообщил о значительном снижении эффективности американских зенитных ракетных комплексов Patriot на территории Украины. По его данным, показатель успешности перехвата целей уменьшился с 42% до 6%.

До этого американские эксперты признали, что Patriot не справляется с отражением российских воздушных атак на Украину. Аналитики считают, что для создания эффективного воздушного щита, аналогичного израильскому, Киеву требуются десятки таких комплексов.

Александр Коц
военкоры
ЗРК Patriot
ракеты
