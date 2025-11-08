США одобрили идею использования активов России

США полностью поддерживают идею использования ЕС замороженных российских активов, передает агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника. В материале говорится, что это рассматривается как инструмент для поддержки Украины.

США полностью поддерживают использование Европейским союзом замороженных российских активов в качестве инструмента поддержки Украины и прекращения войны с Россией, — говорится в статье агентства.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявлял, что Россия располагает достаточным арсеналом возможностей для реагирования на возможную конфискацию ее активов. По его словам, в ЕС «почувствуют ответ» Москвы. Грушко подчеркнул, что отказ от соблюдения права собственности России приведет к подрыву доверия к финансовому сектору Евросоюза.

До этого издание The European Conservative заявило, что конфискация замороженных активов России со стороны ЕС станет проявлением лицемерия и воровства. В материале говорится, что этот шаг подорвет доверие к западной банковской системе и спровоцирует отток капитала в альтернативные финансовые инструменты, включая золото, юань и системы БРИКС.