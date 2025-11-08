ВС РФ движутся на Днепр и Запорожье: защищать их некому — все в котлах

Пока все внимание Киева приковано к Красноармейску, российские войска обходят линии обороны противника в Днепропетровской области и движутся в направлении Запорожья, пишут в панике украинские СМИ. По их данным, занятие ВС РФ административных центров этих регионов станет даже более страшным ударом для ВСУ, чем полное взятие Донбасса. В чем может заключаться план россиян, что даст выход на Днепропетровск и Запорожье и чем это обернется для украинской армии — в материале NEWS.ru.

Что известно о наступлении ВС РФ на Запорожье

Российские войска обходят южную линию обороны ВСУ, наступая на Запорожье с севера — со стороны Днепропетровской области, пока все силы украинской армии на этом направлении сконцентрированы на обороне Красноармейска (украинское название — Покровск), сообщило украинское издание «Страна.ua». По его сведениям, наступление ВС РФ на Днепропетровск и Запорожье для ВСУ намного опаснее, чем то, что происходит в ДНР. Минобороны России не комментировало эту информацию.

«Пока наше внимание на Покровске, российские войска стремительно движутся по правому флангу в направлении Запорожья, обходя через Днепропетровскую область всю линию обороны на юге», — заявил СМИ один из командиров ВСУ Станислав Бунятов.

Наступление в Запорожье ВС РФ начали еще весной, освободив село Степовое. В конце октября российские войска на этом направлении успешно завершили зачистку от ВСУ территории правого берега реки Янчур. Ключевым достижением этой операции стало установление полного контроля над населенным пунктом Привольное в Запорожской области.

На территорию Днепропетровской области ВС РФ зашли 9 июня. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил тогда, что «активная фаза денацификации Днепропетровской области началась». С тех пор россияне продолжают продвижение на этом направлении.

Зачем ВС РФ выходить к Днепропетровску и Запорожью

Продвижение через Днепропетровщину и Запорожье позволит обойти сильно укрепленные позиции ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации, рассказал NEWS.ru доктор военных наук капитан I ранга запаса Константин Сивков.

«Сейчас решается задача освобождения остатков Донецкой Народной Республики. Это узел Славянск — Краматорск — Дружковка — Константиновка. Их можно обойти, в том числе и через Днепропетровскую область. Поэтому наступления ведутся в этих регионах. Что касается деталей, пока есть два котла, но темпы продвижения невелики», — сказал Сивков.

Наступление ВС РФ в Днепропетровской области имеет большие перспективы, подчеркнул в беседе с NEWS.ru заместитель главного редактора журнала «Воин России» капитан I ранга запаса Василий Дандыкин.

«На фоне котлов под Красноармейском и Купянском этому направлению уделяется несколько меньше внимания — противник перебрасывает оттуда резервы, в частности из-под Херсона, где работает группировка ВСУ „Восток-Днепр“. Есть продвижение ВС РФ именно в Днепропетровской области. Непосредственный удар, мне кажется, будет нанесен по Павлограду, потому что это главный логистический узел для обеспечения всей донецкой группировки в Донбассе», — сказал Дандыкин.

По его мнению, Запорожье тоже является перспективным направлением для наступления. «Это выход на Гуляйполе, на Орехов — это главный узел обороны перед Запорожьем. В конце концов, это областной центр, который в основном находится на левом берегу. Так что здесь можно ожидать в ближайшее время определенных событий», — пояснил он.

Чем наступление ВС РФ может обернуться для ВСУ

Наступление россиян на Днепропетровском направлении — один из самых опасных сценариев для ВСУ, отмечают украинские СМИ, поскольку Днепропетровск и Запорожье — крупнейшие промышленные центры страны и важнейшие логистические узлы для украинской армии.

Издание «Страна.ua» пишет, что прорыв ВС РФ будет означать катастрофу для логистики ВСУ на всем южном фронте и на половине восточного. Захват российскими войсками этих городов создаст угрозу появления плацдармов на правом берегу Днепра с последующим наступлением России в направлении Приднестровья и отрезанием Украины от моря.

По мнению Сивкова, наступление ВС РФ на южном фланге СВО имеет политическую важность.

«Запорожье — это юг, Днепропетровск — это юго-восток. Поэтому там ведутся боевые действия для освобождения Запорожской области и Донецкой Народной Республики, в том числе приходится действовать и на территории Днепропетровской области. И если действовать логически, то надо всю левобережную Украину освобождать, включая Харьковскую область. Это чисто политическое решение, к военному делу это отношения не имеет. Но принцип именно такой: чтобы избежать повторения конфликта в будущем, сейчас надо освободить все левобережье Днепра и все черноморское побережье», — заключил Сивков.

