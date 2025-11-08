Умер режиссер фильмов про Джеймса Бонда Ли Тамахори Умер режиссер Ли Тамахори, снявший фильм про Джеймса Бонда

Новозеландский режиссер Ли Тамахори, снявший фильм о Джеймсе Бонде «Умри, но не сейчас» (Die Another Day, 2002), умер, сообщила радиостанция Radio New Zealand (RNZ). По данным журналистов, кинодеятелю было 75 лет.

Тамахори умер дома в окружении близких, рассказали родственники режиссера. Известно, что режиссер дебютировал в кино, сняв фильм «Когда-то были воинами» (Once Were Warriors, 1994). Международное признание Тамахори получил благодаря фильму про Джеймса Бонда «Умри, но не сейчас», всего он снял 16 фильмов.

Ранее из жизни ушел артист и режиссер Тигран Кеосаян, который долгое время находился в коме. Ему было 59 лет. По словам его супруги журналистки Маргариты Симоньян, режиссер скончался ночью. Также она поблагодарила всех, кто молился за супруга все то время, что он болел.

Автор культовой советской комедии «Самая обаятельная и привлекательная» режиссер Геральд Бежанов также скончался на 86-м году жизни, сообщили в Союзе кинематографистов России. Он был режиссером игрового кино, сценаристом, продюсером и актером. Бежанов носил звание заслуженного деятеля искусств РСФСР и являлся кавалером ордена Дружбы.