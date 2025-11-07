Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 03:46

Международный трейдер отказался от сделки с российским ЛУКОЙЛом

Gunvor Group отозвала предложение о покупке активов ЛУКОЙЛа

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Международный энергетический трейдер Gunvor Group официально отозвал коммерческое предложение о приобретении зарубежных активов ЛУКОЙЛа, сообщили на странице компании в соцсети X. Конкретные причины данного решения не были раскрыты.

В то же время Gunvor отзывает свое предложение о приобретении зарубежных активов ЛУКОЙЛа, — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты не выдадут компании Gunvor лицензию на ведение бизнеса, заявила пресс-служба Минфина США. В ведомстве пояснили, что такая ситуация сохранится, пока продолжается конфликт на Украине.

До этого болгарский парламент отклонил инициативу политической партии «Меч» о национализации активов российского ЛУКОЙЛа. Отмечается, что предложение поддержали 42 парламентария, 80 — проголосовали против, еще 70 — воздержались.

Кроме того, генеральный директор международной нефтетрейдинговой компании Gunvor Торбьерн Тернквист заявил, что Европу ждут серьезные последствия, в случае если сорвется сделка по приобретению зарубежных активов ЛУКОЙЛа. Он предупредил, что это грозит потерей множества рабочих мест и нарушением нефтеперерабатывающих мощностей и топливных поставок.

