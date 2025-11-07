Минфин США назвал причину отказа выдать лицензию компании Gunvor Минфин США не выдаст Gunvor лицензию во время конфликта на Украине

Соединенные Штаты не выдадут компании Gunvor лицензию на ведение бизнеса, заявила пресс-служба Минфина США. В ведомстве пояснили, что такая ситуация сохранится, пока продолжается конфликт на Украине.

Gunvor никогда не получит лицензию на деятельность и извлечение прибыли, — подчеркнули там, упомянув, что таково распоряжение президента США Дональда Трампа.

Ранее в пресс-службе ЛУКОЙЛа сообщили о поступлении предложения о полном выкупе дочерней компании Lukoil International GmbH. Покупателем данного актива выступит международный трейдер в энергетической сфере Gunvor Group. В компании объяснили, что продажа активов за рубежом связана с санкциями, которые мешают нормальной работе дочерней структуры.

До этого гендиректор Gunvor Торбьерн Тернквист исключил возможность обратного выкупа зарубежных активов ЛУКОЙЛа после заключения сделки по покупке Lukoil International GmbH. Он подчеркнул, что соглашение представляет собой чистое разделение бизнеса, а его завершение потребует одобрения контролирующих инстанций в связи с санкциями против российской компании.