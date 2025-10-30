Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 12:06

Стал известен покупатель зарубежных активов ЛУКОЙЛа

ЛУКОЙЛ получил предложение о покупке зарубежных активов от Gunvor Group

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания ЛУКОЙЛ получила предложение о полном выкупе ее дочерней организации Lukoil International GmbH, говорится в пресс-релизе компании. Покупателем выступит международный энергетический трейдер Gunvor Group.

ПАО «ЛУКОЙЛ» сообщает о получении от Gunvor Group Ltd. предложения о приобретении LUKOIL International GmbH (100% дочернего общества ПАО «ЛУКОЙЛ», владеющего зарубежными активами группы ЛУКОЙЛ). Ключевые условия сделки были ранее согласованы сторонами, — сказано в сообщении.

Согласно заявлению, ЛУКОЙЛ взял на себя обязательство не вести переговоры с другими потенциальными покупателями. В компании объяснили, что продажа активов за рубежом связана с санкциями, которые мешают нормальной работе дочерней структуры.

До этого Минфин США ввел новые санкции против российских корпораций «Роснефть» и ЛУКОЙЛ. Под ограничения также подпали 34 дочерние структуры российских нефтедобывающих компаний. До этого такие же меры ввела Великобритания. Кроме того, Лондон распространил ограничительные меры на 51 судно, якобы связанное с РФ.

Россия
ЛУКОЙЛ
продажи
активы
санкции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков заявил о преодолении «болезней прошлого» в «Роснано»
Стало известно, кто возглавит театр кукол им. Образцова
Голые супруги устроили бои на проезжей части
Стало известно, могут ли Усольцевы оставаться в живых спустя месяц без еды
«Так даже животное не поступит»: убийцу девочки приговорили к пожизненному
Политолог ответил, зачем США просят КНР урегулировать конфликт на Украине
Песков раскрыл, поступили ли от США предложения по вопросу ДСНВ
В Кремле не знали о планах Трампа на ядерные испытания
Песков не подтвердил экспертные контакты России и США о ядерном разоружении
Кардиолог объяснил, как поддержать здоровье сосудов
В Кремле надеются, что Трамп правильно проинформирован об испытаниях России
Садовые работы в ноябре: готовим участок к зиме правильно и просто
Песков раскрыл, назначены ли переговоры Путина с Си Цзиньпином
В Кремле отреагировали на заявления Трампа об испытании ядерного оружия
В Кремле рассказали, находятся ли в тупике переговоры России и США
Песков заявил, что испытания «Буревестника» не относятся к ядерным
В Британии призвали к срочным переговорам США и России
Песков рассказал об ответе России на нарушение ядерного моратория
Песков раскрыл, вступили ли Россия и США в новую гонку вооружений
Стилист рассказал о трендовых оттенках окрашивания волос на зиму
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.