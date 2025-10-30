Стал известен покупатель зарубежных активов ЛУКОЙЛа ЛУКОЙЛ получил предложение о покупке зарубежных активов от Gunvor Group

Компания ЛУКОЙЛ получила предложение о полном выкупе ее дочерней организации Lukoil International GmbH, говорится в пресс-релизе компании. Покупателем выступит международный энергетический трейдер Gunvor Group.

ПАО «ЛУКОЙЛ» сообщает о получении от Gunvor Group Ltd. предложения о приобретении LUKOIL International GmbH (100% дочернего общества ПАО «ЛУКОЙЛ», владеющего зарубежными активами группы ЛУКОЙЛ). Ключевые условия сделки были ранее согласованы сторонами, — сказано в сообщении.

Согласно заявлению, ЛУКОЙЛ взял на себя обязательство не вести переговоры с другими потенциальными покупателями. В компании объяснили, что продажа активов за рубежом связана с санкциями, которые мешают нормальной работе дочерней структуры.

До этого Минфин США ввел новые санкции против российских корпораций «Роснефть» и ЛУКОЙЛ. Под ограничения также подпали 34 дочерние структуры российских нефтедобывающих компаний. До этого такие же меры ввела Великобритания. Кроме того, Лондон распространил ограничительные меры на 51 судно, якобы связанное с РФ.