04 ноября 2025 в 18:53

«На этом все»: в Gunvor высказались о сделке по активам ЛУКОЙЛа

Гендиректор Gunvor Тернквист исключил обратный выкуп активов ЛУКОЙЛа

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Гендиректор Gunvor Торбьерн Тернквист исключил возможность обратного выкупа зарубежных активов ЛУКОЙЛа после заключения сделки по покупке Lukoil International GmbH, передает Bloomberg TV. Он подчеркнул, что соглашение представляет собой чистое разделение бизнеса, а его завершение потребует одобрения контролирующих инстанций в связи с санкциями против российской компании.

Это чистое разделение, как только сделка будет заключена — на этом все, — говорится в заявлении.

Ранее в пресс-службе ЛУКОЙЛа сообщили о поступлении предложения о полном выкупе дочерней компании Lukoil International GmbH. Покупателем данного актива выступит международный трейдер в энергетической сфере Gunvor Group.

Кроме того, стало известно о прекращении «Железными дорогами Литвы» перевозок грузов компаний ЛУКОЙЛ и «Роснефть» в Калининградскую область. При этом перевозчик не взаимодействует напрямую с российскими фирмами, а их продукция транспортируется через логистические компании.

ЛУКОЙЛ
активы
сделки
бизнес
