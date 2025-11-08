Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Открывший структуру ДНК скончался в хосписе

Один из первооткрывателей структуры ДНК Уотсон умер в возрасте 97 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На 98-м году жизни скончался выдающийся ученый-биолог Джеймс Уотсон, вошедший в историю как один из первооткрывателей структуры ДНК, передает CNN. Кончина исследователя наступила в хосписе Ист-Нортпорта в Нью-Йорке после продолжительной болезни.

В 1953 году молодой 25-летний ученый совместно с Фрэнсисом Криком совершил фундаментальное открытие, установив структуру двойной спирали молекулы ДНК. За этот прорыв в 1962 году научное сообщество удостоило исследователей Нобелевской премией в области медицины и физиологии.

На протяжении последних месяцев жизни Уотсон боролся с инфекционным заболеванием, но лечение не принесло ожидаемых результатов. Несмотря на спорные высказывания в поздний период жизни, его научное наследие навсегда останется в истории мировой науки.

Ранее стало известно, что скончался известный музыкант и основатель ансамбля «Светилен» Дмитрий Гаркави. На момент смерти ему было 60 лет. Прощание с музыкантом состоится 8 ноября. Пресс-служба Ивановской государственной филармонии выразила слова соболезнования близким Гаркави.

