
Звезда «Эйфории» отказалась извиняться за скандальную рекламу джинсов

Актриса Сидни Суини не стала извиняться за скандальную рекламу джинсов

Сидни Суини Сидни Суини Фото: Robert Smith/AdMedia/AdMedia/Global Look Press

Актриса Сидни Суини не стала извиняться за скандальную рекламу джинсов American Eagle, заявив в интервью GQ, что ситуация никак не повлияла на нее. Несмотря на критику из-за игры слов в слогане, 25-летняя звезда подчеркнула, что продолжает носить джинсы ежедневно и считает рекламную кампанию удачной.

Конфликт разразился из-за фразы «у Сидни Суини отличные джинсы», где обыгрывалось созвучие английских слов jeans (джинсы) и genes (гены). Критики усмотрели в этом пропаганду превосходства «белой расы», учитывая светлые волосы и голубые глаза актрисы.

Реклама вызвала полярную реакцию в соцсетях: правые активисты поддержали Суини, тогда как левые блогеры обвинили ее в распространении расистских идей. На текущий момент бренд American Eagle не комментировал ситуацию.

Ранее Суини поссорилась со своим бывшим женихом Джонатаном Давино в его машине на глазах у прохожих. Знаменитость заметили за ужином с друзьями в ресторане Giorgio Baldi в Санта-Монике, штат Калифорния. После встречи она села в авто, проехала несколько кварталов и пересела в машину экс-возлюбленного. По словам источника, между ними произошла ссора.

